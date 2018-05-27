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27 Mayıs 2018 00:30

Bitlis’te tarihi mekanda Ramazan etkinliği

Bitlis merkezde bulunan Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen iftar yemeğinin ardından Bitlis Belediyesi tarafından tarihi İhlasiye Medresesi önünde çocuklara ve yetişkinlere yönelik etkinlikler düzenlendi.

Bitlis’te tarihi mekanda Ramazan etkinliği

27 Mayıs 2018 00:30


Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte, çocuklara yönelik çeşitli oyunlar sergilenirken, yetişkinler için ise Şanlıurfa’dan gelen Semazenler gösteri düzenledi. Ramazan etkinlikleri kapsamında bin 500 kişilik iftar çadırında oruçlar açıldı. Çadıra gelemeyen 400 ailenin evine yemek götürülürken Teravih Namazı’nın ardından etkinlik düzenlendi.


İlahi Sanatçısı Hasan Dursun, izleyicilere ilahiler okurken etkinliğe katılan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, ise bir teşekkür konuşması yaptı. Ustaoğlu, yaptığı konuşmasında rahmeti ve bereketi bol olan Ramazan ayının tüm İslam alemi için ve Bitlis için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.


Ustaoğlu, şunları söyledi:


“Bitlis kadim şehir kültür ve medeniyet şehridir. Karşımızda duran İhlasiye Medresesi de bu kadim şehrin en önemli tarihi mekânlarından birisi. Adeta 500 yıllık tüm ihtişamı ile tarihe meydan okuyan bu kadim şehrin sembol medreselerinin başında geliyor. Bu vesile ile bu mübarek Ramazan ayında hepimizin rahmetinden bereketinden istifade etmesi için Bitlis Belediyesi olarak bu akşam burada kıymetli ilahi sanatçımızı davet ederek bizlerle beraber olduğu için kendisine teşekkür ediyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu günahlardan kurtuluş olan bu mübarek Ramazan ayının inancımızda, kültürümüzde ve değerimize tabi ki çok ayrı bir yeri var. Bizde Bitlis Belediyesi olarak bu rahmet ve bereket ayını tüm vatandaşlarımızla birlikte doyasıya geçirmek için böyle güzel organizasyonlar yaparak kıymetli sanatçılarımızı da davet ederek beraber olmak istiyoruz. Ben bu vesile ile ilimizin çeşitli mahallelerinden özellikle hanım kardeşlerime teşekkür etmek istiyorum. Bitlis Belediyesini yalnız bırakmayıp bu soğuk akşamda bizlerle beraber oldukları için tekrar teşekkür ediyorum” dedi.




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