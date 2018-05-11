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11 Mayıs 2018 11:54

Bitlis’te ‘Tiyatrosuz Çocuk Kalmasın’ projesi

Bitlis Belediye, ‘Tiyatrosuz Çocuk Kalmasın’ projesi kapsamında merkezden uzaktaki köylerde bulunan öğrenciler için ‘Hacivat ve Karagöz’ oyununu sahneledi.

Bitlis’te ‘Tiyatrosuz Çocuk Kalmasın’ projesi

11 Mayıs 2018 11:54


Bitlis Belediyesi tarafından kurulan tiyatro ekibi, köy köy gezerek tiyatroyu köy çocuklarıyla buluşturuyor. Daha önce hiç tiyatroya gitme imkanı bulamayan köy çocukları, Bitlis Belediyesi Tiyatro Ekibi sayesinde tiyatro oyunu izlemenin mutluluğunu yaşıyor. Proje Koordinatörü Cihan Olan, belediye bünyesinde kurulan tiyatro topluluğu sayesinde çeşitli faaliyetler sürdürdüklerini söyledi. Proje kapsamında köy okullarında okuyan ve hiç tiyatro izlememiş öğrencilere oyunlarını sergilediklerini anlatan Cihan Olan, “Bizi izledikten sonraki heyecanları, sevinçleri ve neşeleri, çalışırken çektiğimiz bütün sıkıntılara değiyor. Çocuklar, izledikten sonra bizi bir kere daha görmek istediklerini söylüyorlar. Bize sarılıp öpüyorlar. Sevgilerini o şekilde bize gösterip, oyuncularımızla ilgileniyorlar. Bu gösterilerde desteklerini bizden esirgemeyen Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu’na teşekkür ediyoruz” diye konuştu.




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