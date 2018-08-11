Bitlis’te trafik kazaları kamerada

Kazaların kural ihlali ve sürat nedeniyle meydana geldiği açıkça görülürken, bir otomobilin yayalara çarpması saniye saniye kaydedildi.

Şehrin farklı noktalarında meydana gelen kazalar şehir polis kameralara yansıdı. Kazaların özellikle sürücü hatalarından meydana geldiği görüldü.

Kameralarca kaydedilen kazanın ilkinde, yol kenarından yürüyen 3 kişiden 2’sine karşı yönden gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle vatandaşlar kaldırıma savrulurken, otomobil ise park halindeki araçlara çarparak durabildi. Birlikte yürüdüğü arkadaşlarına otomobil çarpan şahıs, şaşkınlık içerisinde arkadaşlarının yanına gitti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diğer bir kazada ise bir tır, seyir halindeyken şeridinden çıkıp arkasından gelen midibüsün şeridini daralttı. Midibüs sürücüsü olayı fark edene kadar refüje çıkarak tırdan kurtuldu. Kaza maddi hasarla atlatıldı.