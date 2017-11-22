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22 Kasım 2017 23:43

Bitlis’te trafik kazası: 2 yaralı

Bitlis-Tatvan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bitlis’te trafik kazası: 2 yaralı

22 Kasım 2017 23:43


Edinilen bilgilere göre, saat 19.00 sularında Bitlis’ten Tatvan ilçesi istikametine gitmekte olan 13 KC 330 plakalı kamyonet, buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Devrilen aracın ters yöne girmesiyle oluşan zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara ilk olarak olay yerinde müdahalede bulundu. Yaralılarla ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla çekilip yol trafiğe yeniden açıldı.




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