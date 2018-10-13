Bitlis'te Türkiye Wushu Kung Fu turnuvası düzenlendi

Şehit Muhammed Oğuz Kılıç adına İsmail Eren Spor Salonunda, 8 ilin katılımı ile başlayan turnuvaya, 140 sporcu katıldı.

Wushu Kung Fu Federasyonu İstişare Kurul Üyesi Doğu Anadolu Bölgesi Koordinatörü Abdulaziz Velioğlu, yaptığı açıklamada, Wushu federasyonu olarak başta Doğu ve Güneydoğu'ya özel bir önem verdiklerini söyledi.

Bölgenin genç nüfusunun çok olması ve oksijeni ile şampiyon çıkarmaya müsait olduğu belirten Velioğlu, şunları kaydetti:

"Bölgedeki sporcuların alt yapısını tamamlamak için Doğu ilerinde turnuvalar düzenliyoruz. Yaptığımız her turnuvada mümkün oldukça ya şehidin adını ya da toplumda tanınan örnek teşkil edecek kişilerin isimlerini veriyoruz. Bölge sporcuları performans olarak çok iyiler. Eksik olan teknik yapılarını tamamlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yürek, ahlak ve karakter açısından güzel bir yapıya sahipler. Bu eksikleri tamamladıktan sonra Türkiye'de ses getirecek şampiyonlukların çıkacağına inanıyoruz. Farklı ilerden gençler getirerek buraların maddi manevi değerleri anlatıyoruz. Bu çok önemli. Buna vesile olan herkese teşekkür ediyoruz."

Bitlis Wushu Temsilcisi Abdurrahman Kaçak ise bu yıl turnuvanın ikincisini düzenlediklerini bunu her yıl düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Kaçak, "Gençleri bu spor dalına teşvik etmek adına turnuvalar düzenliyoruz. Bu yıl 8 ilin katılımı ile gerçekleştiriyoruz. Amacımız, gençleri bu sporla meşgul ederek kötü alışkanlıklar edinmelerinin önüne geçmektir. Bitlis'te iki yıldır bu spora başladık. 300'ün üzerinde wushu dalıyla uğraşan sporcumuz var. Türkiye dereceler girdik. Bölge şampiyonlarına katılıp birincilikler aldık" diye konuştu.