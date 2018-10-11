Bitlis'te “Uluslar arası Bitlis Tarihi ve İdris-i Bitlisi” sempozyumu

Bitlis Eren Üniversitesi Rahva Yerleşkesi Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen sempozyuma Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabir Rüstemli, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, bilim insanları, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldılar. Bitlis ve Yöresi Tarih ve Kültür Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİTAM) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Gencer, Bitlis'in geçmişte bir ticaret merkezi olduğunu belirterek, “Bitlis ilim merkeziydi. İdris-i Bitlisi, Faki Teyran, Müştak Baba, Sıbğetullah Arvasi, Muhammed Diyauddin, Saidi Nursi, Fuad Sezgin gibi nice ilim insanı ve gönül adamı bu şehirde yetişmiştir. Bitlis üreten bir şehirdir. Bitlisliler ihtiyaç duydukları şeylerin önemli bir kısmını kendileri imal ederlerdi. Şehirleri kendileri gibi güzide olan Bitlisliler, fedakarlıkları ve azimleriyle örnek gösterilmişlerdir. Kadim şehir Bitlis; evleri, kaleleri, köprüleri camileri, medreseleri, kiliseleri, hanları ve hamamları, özellikle mezar taşları ile önemli bir medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Yakın çevresinde bu özellikleri barındıran başka bir yerleşim yeri yoktur. Bu sempozyumun başarılı geçeceğine inanıyor, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ise, sempozyumun amacının İdris-i Bitlisi bir kez daha anlamak, anlatmak ve bir kez daha tartışmasının önüne geçmek olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

“Uluslar arası Bitlis Tarihi ve İdris-i Bitlisi sempozyumunun ortaya çıkış sebebi, Bitlis'in sahip olduğu tüm değerleri, bu işin uzmanı ve seçkin hocalar tarafından ortaya koymak, İdris-i Bitlisi bir kez daha malumunuz olduğu üzere Osmanlı tarihinde çok önemli bir görev üstlenmiş, Osmanlı gibi bir dünya devletinin mümtaz şahsiyetlerinden biridir. Bitlis, İdris-i Bitlisi gibi şahsiyetlerle ne kadar övünse azdır. Bu sempozyuma katılan tüm hocalarımıza teşekkür ediyor, sempozyumun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sabir Rüstemli de, okuduğu şiirin ardından sempozyuma katılanlara teşekkür etti. Rüstemli, sempozyumun Bitlis'e, ülkemize ve bilim dünyasına hayırlı olmasını diledi.

Programda verilen arada, ‘Geleneksel Türk Sanatları Karma Sergisi' açılışı gerçekleştirildi. Sempozyumun ilk oturumunda ‘Yavuz Sultan Selim'in Doğu Anadolu Siyaseti ve Bitlis', ‘İdris-i Bitlisî'nin Mezarı Meselesi', ‘İdris-i Bitlisî Heşt Bihişt'inin Kaynak Değeri: Tacü't-tevârîh Örneği', ‘Osmanlı Denizcilik Tarihinin Kaynağı Olarak Heşt Behişt', ‘Evliya Çelebi'nin Dicle ve Fırat Haritasında Bitlis ve Çevresi' gibi konularda bildiriler sunuldu.

2 gün sürecek olan sempozyum, ayrı salonda 76 bilim insanının sunacağı bildirilerle devam edecek. Program sonunda sempozyuma katılanlara Bitlis'in tarihi ve doğa güzelliklerinin gösterileceği bir gezi programı düzenlenecek.