Bitlis'te “Üniversitelerde güvenlik tedbirleri” toplantısı gerçekleştirildi

Bitlis valiliğinde düzenlenen , “Üniversitelerde güvenlik tedbirleri” toplantısında bir konuşma yapan Vali İsmail Ustaoğlu, “Üniversitemizin eğitim öğretim yılına pazartesi günü başlamış olacak. Bizlerde Bitlis Eren Üniversitemizi yeni eğitim öğretim yılına başlamadan önce güvenlik birimlerimizle toplantı gerçekleştirmek istedik. Öğrencilerimiz bu eğitim öğretim sezonunu güvenlik bir şekilde geçirmeleri için her türlü güvenlik tedbirini almış bulunmaktayız. Üniversitemiz yaklaşık 10 bin civarında öğrencisiyle ilimize çok büyük bir vizyon katan ciddi bir eğitim kurumumuz. İlimizin tanıtımında, ilimizin kadim kültüründe önemli bir yer tutmuş, bu tarihi geçmişin ülkemizin her yerinde bilinmesinde üniversitelerin çok ayrı bir yeri var” dedi.

Bitlis'e gelen öğrencileri kendi evlatları gibi değerlendirdiklerini ifade eden Vali Ustaoğlu, “Annelerinin babalarının bizlere emanet ettiği bu yavrularımızın ilimizde misafir ettiğimiz süre içerisinde biz inanıyoruz ki ilimiz tanıtımında çok ciddi katkıları olacaktır. Öğrencilerimizi ilimizin adeta turizm neferi olarak görüyoruz. Ülkemizin ve bölgemizin yaşamız olduğu huzur ve güven ortamının tesisi çok önemli. İlimizde bunun en güzel yaşandığı illerden birisi. Huzurumuz emniyetimizi güvenliğimiz ne kadar üst düzey olursa biz inanıyoruz ki öğrencilerimiz de iyi bir eğitim öğretim sezonu geçirecektir. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Toplantıya Bitlis Eren Üniversitesi Rektöre Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve ilgili kurum amirleri katıldı.