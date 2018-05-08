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08 Mayıs 2018 18:14

Bitlis’te ‘uyuşturucu ile mücadele’ toplantısı

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında ‘Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu’ toplantısı yapıldı.

Bitlis’te ‘uyuşturucu ile mücadele’ toplantısı

08 Mayıs 2018 18:14


Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu başkanlığında ‘Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu’ toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Vali Ustaoğlu, Bitlis’te uyuşturucu ile mücadele konusunda birçok kurumun görev yaptığını, ancak bu dağınık sistemde koordinasyonu sağlamakta güçlük çektiklerini ve oluşturulan komisyonla bu sorunun çözümü noktasında ciddi kararların alındığını kaydetti. Ustaoğlu, “Bitlis İli Uyuşturucu İle Mücadele Yerel Eylem Planımız doğrultusunda zaman zaman toplantılar gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılarımızda almış olduğumuz kararları hem sizlerle hem de basın yoluyla kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu anlamda bugün ilimizin uyuşturucu ile mücadelede eylem planı çerçevesinde koordinasyon kurulunu toplayarak, gelinen noktayı paylaşmak istedik. İlimizin ve ülkemizin kangren olmuş sorunlarının başında maalesef uyuşturucu olayı geliyor” dedi.


Vali Ustaoğlu, Bitlis’te gençlerin uyuşturucu almak üzere kullandıkları tescilli olmayan birçok metruk binanın yıkıldığını da hatırlatarak, “Uyuşturucu ile mücadele, özellikle ekonomik ve sosyal boyutuyla ele alınarak masaya yatırılıyor. Uyuşturucu ile mücadele konusunda gerek ailelerle görüşerek, gerekse sağlık hizmeti almak isteyen uyuşturucu bağımlılarıyla mücadele etmek için komisyonumuz çalışıyor. Eğer aile ekonomik sorun yaşıyorsa, ona ekonomik destek veriliyor. Eğer bağımlı olan çocuklarımız bu illetten kurtulmak istiyorsa, tedavi giderlerini karşılıyoruz” diye konuştu.




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