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Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrollerinde 211,26 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, bir aracın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Araçta, iki parça halinde 211,26 gram metanfetamin ele geçirildi. Olay ile ilgili araçta bulunan 2 şüpheli, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli mercilerce tutuklandı. Bitlis ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadele devam edecektir” denildi.

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