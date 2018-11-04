Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde durdurulan bir yolcu otobüsündeki A.E. isimli şüphelinin üzerinden 264,66 gram metamfetamin ele geçirildiği belirtildi. Olay ile ilgili yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.