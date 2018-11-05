Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

Bitlis’te polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bitlis'te polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince durdurulan bir yolcu otobüsünde bulunan bir şüpheliden 1 kilo 87,79 gram metamfetamin ele geçirildiği belirtildi. Başka bir yolcu otobüsünde bulunun yabancı uyruklu şahıstan ise 240 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, iki şüpheli hakkında da işlem başlatıldı.