Bitlis'te “Uyuşturucuyla Mücadele” toplantısı

Bitlis Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlık ederken, ilgili kurum amirleri ve bazı sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Türkiye'de uyuşturucu kullanımının dünya ülkelerine nazaran düşük seviyede olduğunu, ancak kullanımın önüne geçmek için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. Çağatay, “Bakanlığımızın uyuşturucu konusundaki hassasiyeti bellidir. Memleketteki uyuşturucu meselesi gittikçe çoğalmaya başladı. Türkiye geçiş noktası olması nedeniyle kullanım oranı da gün geçtikçe artmaya başlıyor. Yeni göreve başlamam nedeniyle Bitlis ile ilgili bilgim yok. Ancak buradaki rakamlar Türkiye ortalamasının altındadır diye ümit ediyorum. Bitlis'in geçiş güzergahı olmasından dolayı emniyet güçleri bakımından da özel bir önemi var. Burada şimdiye kadar neler yaptık? Ne durumdayız? Onları konuşmak üzere toplandık. Katılan tüm kurum amirlerimize teşekkür ediyor, toplantının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bitlis Valiliği Sağlıklı Yaşam Birim Sorumlusu Nazlı Özügüzel ise, toplantıyla ilgili katılımcılara bir sunum yaptı.

Toplantıda, önceki toplantıda alınan kararlar, yapılması gerekenler ve koordinasyon sağlanması ile ilgili görüşmelerle tamamlandı.