İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bitlis'te “Uyuşturucuyla Mücadele” toplantısı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında “Uyuşturucuyla Mücadele” toplantısı yapıldı.


Bitlis Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlık ederken, ilgili kurum amirleri ve bazı sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Türkiye'de uyuşturucu kullanımının dünya ülkelerine nazaran düşük seviyede olduğunu, ancak kullanımın önüne geçmek için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. Çağatay, “Bakanlığımızın uyuşturucu konusundaki hassasiyeti bellidir. Memleketteki uyuşturucu meselesi gittikçe çoğalmaya başladı. Türkiye geçiş noktası olması nedeniyle kullanım oranı da gün geçtikçe artmaya başlıyor. Yeni göreve başlamam nedeniyle Bitlis ile ilgili bilgim yok. Ancak buradaki rakamlar Türkiye ortalamasının altındadır diye ümit ediyorum. Bitlis'in geçiş güzergahı olmasından dolayı emniyet güçleri bakımından da özel bir önemi var. Burada şimdiye kadar neler yaptık? Ne durumdayız? Onları konuşmak üzere toplandık. Katılan tüm kurum amirlerimize teşekkür ediyor, toplantının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Bitlis Valiliği Sağlıklı Yaşam Birim Sorumlusu Nazlı Özügüzel ise, toplantıyla ilgili katılımcılara bir sunum yaptı.


Toplantıda, önceki toplantıda alınan kararlar, yapılması gerekenler ve koordinasyon sağlanması ile ilgili görüşmelerle tamamlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.