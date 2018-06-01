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01 Haziran 2018 09:46

Bitlis’te yetim ailelere yönelik iftar yemeği

BİTLİS (İHA) – Bitlis’te “Dünya Yetimler Günü” münasebetiyle yetim ailelere yönelik iftar yemeği düzenlendi.

Bitlis’te yetim ailelere yönelik iftar yemeği

01 Haziran 2018 09:46


Tatvan ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar yemeği kapsamında il genelindeki yetim aileler ve çocukları aynı iftar sofrasında buluşturuldu. Düzenlenen iftar programında günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Bitlis İHH Başkanı Muzaffer Taşcan, katılımlarından ötürü yetim ailelere ve davetlilere teşekkürlerini iletti. İftar programının “Dünya Yetimler Günü” gibi anlamlı bir günde düzenlenmesinin ayrı bir anlamı olduğuna dikkat çeken Taşcan, “Dünya Yetimler Günü, dünya üzerinde bulunan yetim çocuklar için, yine dünya ölçeğinde korunup kollanmaları ve sağlıklı bir şekilde büyüyebilmeleri için farkındalık oluşturmak ve çocuklar için çeşitli sosyal projelerin hayata geçirilmesine zemin hazırlamak için İHH İnsani Yardım Vakfının teklifi ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın kabulüyle ilan edilmiş olan bir gündür” dedi.




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