Bitlis’te yılsonu sergisi

ADEM ve Mutki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda eğitim gören kursiyerler tarafından bir yıl boyunca üretilen el emeği göz nuru eserler, yılsonu sergisinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) Hacı Eşref Peker Kültür ve Taziye Evinde gerçekleştirilen sergide, köy ve merkezdeki kursiyerlerin maharetli ellerinde hayat bulan yöresel ürünler katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Kaymakam Mehmet Kılıç’ın eşi Nihal Kılıç’ın öncülüğünde ADEM’de açılan birçok kursta meslek sahibi olma fırsatı yakalayan kursiyerlerin hazırladığı ürünler, sergiyi gezenler tarafından tam not aldı.

Serginin açılışında konuşan İlçe Halk Eğitim Müdürü Sabri Demir, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde 166 kursun açıldığını söyledi. Demir, “Eğitim toplum tarafından desteklenirse anlam kazanır. Köyler ve merkezde açılan kurslarımızda 935’i erkek, 2 bin 218’i de kadın olmak üzere toplam 3 bin 153 kişi katıldı. Bu sayı ilçe nüfusumuzun yüzde 10’una tekabül etmektedir. El sanatlarına yönelik kurslarımızın dışında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kurslarımızda da bin 800 vatandaş katılarak okur yazar olma fırsatına kavuştu. Eğitimlerimizin devam etmesi için başta idarecilerimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımıza görevler düşmektedir” şeklinde konuştu.

Sergiye, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kılıç ve eşi Nihal Kılıç, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu’nun eşi Şenay Ustaoğlu, Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir’in eşi Havva Erdemir, Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu’nun eşi Nagihan Alibeyoğlu, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’ın eşi Arzu Özkan, kurum müdürleri, kursiyerler ve davetliler katıldı.