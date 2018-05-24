Bitlis’teki Kanaat Önderleri iftar yemeğinde bir araya geldi

Öğretmenevinde düzenlenen iftar yemeği Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlarken, ezanın okunmasının ardından iftarlar açıldı. Yemeğin ardından bir konuşma yapan Vali İsmail Ustaoğlu, Türkiye üzerinde oynanan çeşitli oyunlara değinerek “Bu süreçte siz kanaat önderlerimize büyük işler düşüyor” dedi.

Vali Ustaoğlu, “Bu şehirde son dönemlerde yapmış olduğumuz çalışmalarla bu şehrin hem kadim kültürünün hem de kadim geçmişinin bize miras olarak bıraktığı tarihi eserleri ayağa kaldırmaya çalışırken, diğer yandan da bu şehrin manevi anlamda ve geleceğin Türkiye’sinde gençlerimizin yetişmesinde de farklı projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz” diyerek “Okul öncesi çocuklarımızın 4-6 yaş grubundaki çocuklarımıza Kur’an kursları açmak münasebeti ile yine her mahallemizde bayanlarımıza yönelik açtığımız Kur’an kursları ile bu seferberliklerle ilimizde bir milli manevi hamleyi el birliği ile yapmaya çalışıyoruz. Bu süreçteki en önemli misyon ve görev siz kıymetli hocalarımıza düşüyor. Burada sorumluluk sahibi olan ve bu coğrafyanın kahrını çekmiş siz kıymetli hocalarımızla birlikte elimizi taşın altına koyarak bu millet için bu memleketin geleceği için yapacağımız çok şeyler olacağına ben inanıyorum” ifadesini kullandı.

Gezi olaylarından 15 Temmuz darbe girişimine kadar Türkiye üzerinde oynanan oyunlardan da bahseden Ustoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Ülkemizin içinde bulunduğu süreci hep birlikte görüyoruz. Yaklaşık 7-8 yıldır gezi süreci ile başlayan bu operasyonlar 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananlara şöyle bir baktığımızda ve son birkaç gün içinde ekonomi ve döviz üzerinde yaşananları gördüğümüzde Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunun ne denli büyük olduğunu gayet net bir şekilde görüyoruz. Bunun için bizim bu ülke üzerinde sorumluluklarımız çok fazladır. Bu ülke halen 100 yıl öncesinde yedi düvele karşı verdiği mücadelenin bir benzerini adeta şimdi veriyor. Suriye’de, Irak’ta, Filistin’de ve Libya’da yaşananları anlatmaya gerek yok. Ama Allah’a şükürler olsun bu ülkeye operasyon yapmaya kalkışanlara şu sofrada beraber olduğumuz gibi hep birlikte olursak inşallah onların hesaplarını boşa çıkaracağız. Bu ülke üzerinde yapılanları iyi görmemiz lazım. Hele hele sizlerin etrafınıza bunu anlatmanız lazım. Bu memleketin geleceği ile ilgili derdi olanların bu işi sadece siyasetçilere bırakmaması lazım. Bu ülke bu coğrafya hepimizin. Yaklaşık bir ay önce bir program için İstanbul’a gittiğimde eski adı İdris-i Bitlisi tepesi olarak bilinen ve son 50 yılda Pierre Loti tepesi olarak anılan yerde İdris-i Bitlisi’nin mezarını aradım buldum ve gerçekten de duygulandım. Bu toprakların yetiştirdiği İdris-i Bitlisi bu topraklarda birlik kardeşlik adına yapmış olduğu mücadeleyle en önde gelen isimlerin başında geliyor. İstanbul’un en kıymetli tepesine zamanında onun ismi verilmiştir.”

Ustoğlu, “Yüz yıllardır bu coğrafyada birlikte yaşayan bizlere bütün dertleri nifak sokmak isteyenlerle doludur” ifadesini kullanarak “Bizlerde hep birlikte tek vücut olup, buna müsaade etmememiz lazım. Şu topraklarda 640’dan beri ezan sesi var. Bizim bu ezanın susması adına, bu bayrağımızın göklerden inmemesi adına her birimize düşen ciddi sorumluluklarımız var. Onun için sizlerden istirhamımız köy köy dolaşarak bunları anlatmanızdır. Gençler ülkenin şuan ki durumunun farkında değiller. 20 yıl öncesinde bu ülkede neler yaşandığını bilmiyorlar. 15-20 yıl öncesinde adeta ranzalarla yatırılan hastanelerde, insanların günlerce hastane kapılarında bekletildiği bir süreç vardı. Ama şimdi kendim gidip geziyorum adeta beş yıldızlı otel gibiler” diye konuştu.