Bitlis’teki park açılışında çocuklar tarafından izdiham yaşandı

Parkın açılışını yapan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yaklaşık bir yıldır Bitlis Belediyesinde Kayyum olarak görev yapan Vali Ustaoğlu, açılışını yaptığı parkın kurdelesini çocuklarla beraber kesti. Parkta bulunan çocuk oyun alanlarını, spor alanlarını ve yetişkinlerin de faydalandığı kamelyaları tek tek gezen Vali Ustaoğlu, “Halkın parasını halka harcadıklarını söyledi. Göreve geldikleri günden bugüne kadar sadece park değil birçok alanda hizmetler yaptıklarını ifade eden Vali Ustaoğlu, gelecek olan yeni belediye başkanına birçok işi bitmiş olarak teslim edeceklerini belirterek, “Bir yıl içerisinde toplamda 7 tane park projemizi başlatmış olduk. Bugün itibari ile parklarımız yüzde 90 seviyesinde bitmiş durumdadır. Açılışını yaptığımız bu parkımızda biten parklarımızdan bir tanesidir. 2 Bin metrekare alan içine kurulan bu parkımız içinde basketbol sahası ile çocuk oyun grupları ile bu mahallemizin en fazla ihtiyaç duyduğu bir hizmeti Bitlis Belediyesi olarak yerine getirmiş bulunmaktayız. Geldiğimiz ilk günden beri sürekli vurguladığımız belediyecilik ve belediye hizmeti adına yapılması gereken hizmetler işte bunlardır. Devletimizin bu millete hizmet olarak göndermiş olduğu kaynakların bu millete hizmet olarak döndürülmesinde Bitlis Belediyesi yapmış olduğu bu park projeleri ile devletimizin bu imkanlarını hizmet olarak döndürüyor. Bir yıl içinde yedi tane parkımızı hayata geçiriyoruz. İnşallah peyderpey bu parklarımızın açılışını yapacağız. Toplamda 2 milyon 500 TL’yi bulan bu parklarımızla ilk defa Bitlis’in farklı mahalleleri ilk defa bir park hizmeti ile tanışmış oldu. Sadece bununla da kalmadık çocuklarımız hizmete sunduğumuz toplamda 16 adet basketbol sahasını hizmete açtık. Dedik ki her okulun bir basketbol sahası olsun. Bunu da büyük ölçüde gerçekleştirdik” dedi.

Sokak sağlıklaştırması projesi kapsamında 600 meskenin şehrin kimliğine uygun olarak tasarladıklarını belirten Vali Ustaoğlu, “Bitlis’imizin yönü belli. Bitlis’imizin kadim tarihinde çok önemli yer tutmuş adeta açık hava müzesi olan bu şehrin kimliği bellidir. Önemli olan bu kimliği ortaya çıkarmaktır. Başlatmış olduğumuz sokak sağlıklaştırması projesi ile adeta şehrin kimliğine ve ruhuna dokunduk. Toplamda şuana kadar 600’e aşkın dükkânlarda iş yerlerinde giydirmeler yaparak kale altı diye tabir ettiğimiz mevkide sokak sağlıklaştırması yaparak şehrimizin tarihi kimliğini ve geçmişini hayata geçirme adına yapılan hizmetlerimizi halkımızda görüyor. Burada belediye hizmetleri adına yapılması gereken en önemli hizmetlerin başında şehrin tarihi kimliğine dokunmak gelir. Bunu da biz başlattık inşallah önümüzdeki dönemde gelen seçilmiş belediye başkanı arkadaşımızda bu hizmetleri de devam ettirirse bu şehre yapmış olduğu en önemli kazanımlardan birisi olacaktır. Bunun yanında şehrimizi yıllardır kangren olmuş içme suyu ve kanalizasyon problemini ihalesini yaptık ve şuan çalışmalar devam ediyor. Hedefimiz bu yılsonuna kadar bunu bitirmeye yöneliktir. Belki bitiremezsek önümüzdeki yıl seçilmiş belediye başkanı bu hizmeti devam ettirecektir. Özellikle şunu paylaşmak istiyorum. İnanın en önemli kangren haline gelen içme suyu ve kanalizasyon probleminin bu yıl bu işe başlamasaydık önümüzdeki bir iki yıl içinde çok ciddi tehlikeyle karşı karşıya kalacaktık. Birçok yerde yer altı adeta örümcek ağı gibi kaçak, kayıp ve farklı şekillerde su ve kanalizasyon hatlarını birbirlerine karıştığı sıkıntılı bir durum söz konusuydu. Kanalizasyon sistemi 1960’larda yapılmış artık miadını doldurmuş şehrin sağlığını tehlikeye sokacak ve tehdit edecek bir duruma gelmişti. Yaptığımız bu ihale ile bu şehrin alt yapısını bu yıl içinde bitirerek özellikle içme suyu noktasında başlayan bu sıkıntıyı da halletmiş olacağız” şeklinde konuştu.