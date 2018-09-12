Bitlis'teki peynir fuarının yankıları sürüyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 1-2 Eylül tarihleri arasında bu yıl birincisi düzenlenen Peynir Fuarı bölgenin ekonomisine ve tanıtımına katkı sunuyor.

Geleneksel hale getirilecek olan fuarın bu yıl ilki düzenlendi. Çeşitli etkinlikler ve gezi programlarının yer aldığı fuarın yankıları sürüyor. Mahalli peynir üreticilerinin yarıştığı, yağlı direk yarışmaları ve peynir üreticilerinin yer aldığı fuarın etkileri halen devam ediyor. Fuarı değerlendiren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Bitlis Peynir Fuarı'nın hem Bitlis hem de Muş, Hakkari ve Van'daki peynir üreticileri açısından önemli olduğunu vurguladı. Güray, "Fuar, peynir üreticileri ile tüketicilerin doğru yerde doğru şekilde buluşması açısından önemliydi. Fuar gastronomi turizmine de hizmet etti. Bölgemizin bu pastadan hakkettiği payı alması gerekiyor. Fuar bizim için gayet iyi geçti, amacımıza ulaştığımızı, ses getirdiğimizi düşünüyorum" dedi.

Fuarın her yıl tekrarlanacağını ve geleneksel hale geleceğini belirten Güray, "Fuar her şeyden önce peynir üreticilerine motivasyon ve özgüven anlamında pozitif katkı sağladı ki bu bizim için önemli" diye konuştu.

Türkiye'nin değişik illerinden gelen İnstagram fenomenleri, yemek uzmanları ve peynir üreticilerinin Tatvan'daki buluşmasının bölge ekonomisi ve tanıtımı için bir fırsat olduğunu belirten Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Tatvan Belediyesinin Fuar ve Kongre Merkezinin de bu sayede can bulduğunu ifade etti. Aksoy, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen ve Peynir üreticilerinin buluştuğu, Birinci Bitlis Peynir Fuarı bölge içinde önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, “DAKA'nın organizesinde Tatvan Fuar ve Kongre merkezinin ev sahipliği yaptığı birinci Bitlis Peynir Fuarı aslında bölgemizdeki ekonomik girdilerin de yer bulduğu bir platform oldu. Peynir üzerinden bölgenin ekonomik ve turizm potansiyelleri de ortaya çıktı. Bizlere faydası olan bu etkinliğin önümüzdeki yıl daha da artırılarak yapılmasını arzu ediyoruz. Emeği geçenleri de kutluyorum” dedi.

Güroymak Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmet Çalışır, bu tür fuarlara değişik dönemlerde katıldıklarını dile getirerek, “Bitlis'te peynir alanında çok fazla fabrika olmadığından bu tür peynir üretimini elle yapmak zorunda kalıyoruz. Burada üretilen peynirler özellikle İzmir, İstanbul, Ankara gibi illere gönderiyoruz. Aslında peynirlerin raf ömürlerinin uzun olmaması nedeniyle Türkiye'nin değişik illerine göndermek yerine iç piyasada tüketilmesini sağlıyoruz. Bunun için yeni fabrikaların açılması gerekiyor. Bunun da yolu bu tür festivallerden geçiyor. Bu fuarın etkili olduğuna inanıyorum” dedi.

Peynir Üreticilerinden Lütfi Demirkol ise, Türkiye piyasalarında Bitlis peynirinin iyi yerlere geldiğini ifade ederek, “Bu fuarın peynir pazarının artması ve kendimizi tanıtmak için iyi bir çalışma olduğuna inanıyorum. 2 bin rakımlı yaylalardaki hayvanların sütlerinden elde edilen peynirlerin tatlarında ve aromasında da ayrıcalıklar vardır. Bitlis ve yaylalarındaki 800 farklı endemik bitki örtüsünün olması peynirimizin kalitesini de artırıyor. Bitlis tulum peyniri bugün çok iyi durumdadır. Bu festival sonrasında satışların daha da artacağına inanıyoruz” dedi.

Fuar renkli görüntülere sahne oldu

Fuarda sadece peynirler tanıtılmazken, instagram fenomenlerine ve yeme uzmanlarına Tatvan sahilinde büryan ikramında bulunuldu. Peynirlerin standlarının yanı sıra, yine Tatvan Sahil iskelesinde yağlı direk yarışları yapıldı. Fuarın ikinci gününde katılanlar Nemrut Krater gölü, Ahlat Selçuklu Mezarlığı ve Adilcevaz sahillerini gezme imkanı buldular. Etkinliklerin son gününde katılanlara açık büfe kahvaltı programı da gerçekleştirildi.