Boğulmalara karşı Bitlis’te önlemler alınıyor

Sağlık Müdürlüğü Bitlis genelinde 7 plajdan numuneler alırken, vatandaşları da yüzerken dikkat etmeleri gerek hususlarda uyarılarda bulundu. İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur, yaz aylarının gelmesi ile birlikte Van Gölünde numuneler alarak su analizlerine başladıklarını söyledi. Okur, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında “Yaz aylarında aşırı sıcaktan bunalan halkımız deniz, havuz, nehir ve göl sularında serinlemek isterken boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilmektedir. Kişiler yüzme bilmiyor ve gireceği su kaynağını tam olarak tanımıyorsa boğulma riski artmaktadır. Bunun yanı sıra kurtarma müdahaleleri sırasında da pek çok hayati kayıp yaşanabilmektedir. Güvenli koşullarda yüzmek sağlık için yararlıdır ve insanın kendini iyi hissetmesini sağlar. Güvenli koşullar sadece can güvenliği için gerekli koşulların sağlanması demek değildir. Öncelikle yüzme suyu kalitesinin sağlık için herhangi bir risk içermemesini gerektirir. Bu nedenle yüzme suyu kalitesinin izlenmesi birey, toplum ve çevre sağlığı açısından son derece önemlidir. Toplum sağlığının korunması ve yüzme suyundaki kirleticilere karşı maruziyetin önlenmesi için İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından belirlenen takvime göre yüzme sezonu boyunca yüzme alanlarından 15 günde bir su numuneleri alınmakta ve Halk Sağlığı Laboratuvarında bakteriyolojik analizleri yaptırılmaktadır. Analiz sonuçları, yüzenlerin maruz kaldıkları risk seviyesinin değerlendirilmesi, kirliliğin tespiti ve alınacak önlemlerin belirlenmesi için son derece önemli bir göstergedir. Vatandaşlarımız http://yuzme.saglik.gov.tr/ girerek yüzme alanlarının uygunluk durumunu görebilirler. Bunun yanında suda boğulma, yaz aylarında özellikle deniz ve göl kıyısındaki ya da havuz bulunan yerleşim yerlerinde en sık görülen acil durumlar arasında yer alır. Sadece yüzme bilmeyenler değil, vücut krampları ve aşırı dalga gibi etkenler nedeniyle yüzme bilen insanlar da boğulmaya tehlikesi yaşayabilirler. Boğulma olaylarının önlenmesi için bir dizi tedbir alınması çok önemlidir” diye konuştu.

Hangi sularda yüzülüp ve hangi sularda yüzülmemesi gerektiğine de açıklayan Müdür Okur, “Denizde herhangi bir kirlilik belirtisi görünce yüzülmemelidir. Yüzme suyu izlemi yüzme alanı olarak belirlenen ve halkın kullanımına açılan yüzme alanlarında yapılmaktadır. Yüzmek için bu alanlar tercih edilmelidir. Yüzülen yerlerdeki zemin özellikleri yapısal olarak farklılık gösterebilmektedir. Zemini kumdan oluşan ve dalgaların yoğun olduğu bazı kıyılarda kum kayması dip derinliğinin değişken olmasına sebep olmaktadır. Bu tür yüzme alanlarında plajda bulunan uyarılara uyulmalıdır. Denizde gereksiz cesaret gösterisi yapılmamalıdır. Yüzme arkadaşınız hayat kurtarır. Asla yalnız yüzülmemelidir. Dalganın şiddetli olduğu zamanlarda yüzülmemelidir. Zemini kayalık olan ve derinliği bilinmeyen yüzme alanlarında atlayarak veya dalarak denize girmek ciddi yaralanmalara sebep olabilmektedir. Bu tür kazaların önlenmesi için derinliği bilinmeyen ve zemini kayalık olan yüzme alanlarında atlayarak denize girilmemelidir. Plajlara yerleştirilen uyarı levhalarında belirtilen uyarılara ve kurallara uyulmalıdır. Yüzmenin yasak olduğu yerlerde yüzülmemelidir. Alkollü iken kesinlikle yüzülmemelidir. Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde güneşlenilmemelidir. Güneşlenmeden önce mutlaka uygun koruma faktörlü güneş kremi kullanılmalıdır. Cankurtaran yok ise denize girilmemelidir. Çocuklar ebeveynlerinin gözetiminde denize girmelidir. Çocukların tuvalet ihtiyacı denize girmeden önce giderilmelidir.

Yağış sonrasında denizde bulanıklık varsa yüzülmemelidir” ifadelerine yer verdi.