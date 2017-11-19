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19 Kasım 2017 16:25

Bölge gazetecilerinden BİGACEM’e ziyaret

BİTLİS (İHA) – Bitlis’teki Doğu Anadolu Başkanlar Kurulu Bölge Toplantısı için kente gelen gazeteciler, Bitlis Gazeteciler Cemiyetini (BİGACEM) ziyaret etti.

Bölge gazetecilerinden BİGACEM’e ziyaret

19 Kasım 2017 16:25


Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DGF) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy başkanlığındaki gazeteciler, BİGACEM Başkanı Özcan Çiriş ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Gazetecilerle BİGACEM’in ofisini gezen DGF Başkanı Özsoy, çalışmalar hakkında BİGACEM Başkanı Özcan Çiriş’ten bilgi aldı.


BİGACEM’in çalışmalarını yakından takip ettiklerini kaydeden Özsoy, BİGACEM’in güzel işlere imza attığını ifade ederek, başarı dileklerini iletti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren BİGACEM Başkanı Özcan Çiriş ise, BİGACEM olarak basınla ilgili birçok alanda çalışma yürüttüklerini ifade etti. Ziyaretten ötürü teşekkürlerini ileten Çiriş, DGF Başkanı Özsoy’a plaket takdim etti.




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