Büyükelçi Christian Berger, Ahlat'ı gezdi

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki heyet, Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret etti.

İlk olarak Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak da bilinen tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret eden Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki heyete, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül ve Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban eşlik etti. Berger ve beraberindeki heyet mezar taşlarını dikkatle incelerken, Başkan Çoban ise mezar taşları ve ilçe hakkında bilgi verdi. Daha sonra dünyadaki iki örnekten biri olan Emir Bayındır Kümbeti'ni ziyaret eden Büyükelçi Berger ile eşine, Kaymakam Akgül ve Başkan Çoban tarafından Ahlat bastonu hediye edildi.

Ziyaretin ardından Büyükelçi Berger ve beraberindekiler ilçeden ayrıldı.