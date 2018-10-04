Büyükelçi Christian Berger'dan Vali İsmail Ustaoğlu'na ziyaret

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

‘Genç Nesiller Kültürel Mirasla Buluşuyor' projesi kapsamında Muş Alparslan Üniversitesinde düzenlenecek olan konferansa konuşmacı olarak katılmak üzere bölgeye gelen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki heyet, Vali İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, “Ahlat Anadolu'da bizim tapumuz diyebileceğimiz tarihi mezarlıklarıyla ve tarihi eserleriyle adeta açık hava müzesi şeklinde olan bir şehrimizdir. Yöre halkının da Ahlat denizi diye tabir ettiği göle kıyısı olan özellikli bir şehirdir. Göle en fazla kıyısı olan bölge Bitlis'tir. Kendi bünyesinde dünyanın ikinci en büyük Nemrut kardelası Bitlis'in hudutları içerisinde. Kültür ve medeniyet şehri olan bu kadim şehir, Büyük İskender'in milattan önce yaptırdığı kale şehrin bağrında adeta tarihi bir mühür gibi ayakta durmaktadır. 600'e yakın tescilli tarihi eseriyle açık hava müzesi diye tabir ettiğimiz bir şehirdir. Bu kadim şehri dünyaya tanıtma adına güzel çalışmalara imza atıyoruz” dedi.

Sözlerine Batman'daki hain terör saldırısını kınayarak başlayan Büyükelçi Christian Berger ise “Terör saldırılarını nefretle kınıyoruz. Başsağlığı diliyoruz. Kültürel mirasla ilgili bir konferansa katılmak üzere burada bulunuyoruz. Bu anlamda Bitlis'i keşfetmeyi merakla bekliyoruz” diye konuştu.