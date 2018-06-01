Çalık Holding’ten Ahlatlı öğrencilere kitap desteği

Kitapların dağıtımı için Ahlat Şehit Sümmani Görgen Yatılı Bölge Ortaokulu’nda bir program düzenlendi. Programa Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, Şube Müdürü Taner Dalga, okul müdürü Faysal Doğan ve Çalık Holding Yetkilileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra programın açılış konuşmasını yapan Çalık Holding Pazarlama Departmanı Yetkililerinden Selen Ergül, “Bizlere bu fırsatı verdikleri için Kaymakamımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Okumak gerçekten çok değerli, öncelikle kendi ufkumuzu açmak, kendimizi geliştirmek ve hayallerimizi gerçekleştirmek için okumanın değeri kesinlikle yadsınamaz. Kendinizi geliştirdikten sonra topluma çok değer katan bireyler olmak anlamında gerçekten okumak çok çok değerli” dedi.

Daha sonra konuşan Kaymakam Akgül; “Çalık Holding’in değerli yetkililerine özellikle Selen hanım, Pınar hanım ve Fatih beye teşekkür ediyoruz. Ben Ahlat’ta göreve başladığımdan beri aşağı yukarı her okula gidiyorum. Ahlat’ta tüm çocuklarımızın okuması için seferberlik ilan ettik. Fatih bey Ahlatlı, holdingte bir yetkili arkadaşımız. Kendisi bizim burada kitap dağıtım kampanyalarımızı görünce bizzat beni arayarak biz holding olarak bu tür kitap okuma kampanyalarına ve sosyal projelere destek sağlamaktayız dedi. Bu yılki desteği de Ahlat için yapalım dedi. Sağ olsun bizde bugün gerçekleştireceğimiz kitap dağıtım kampanyasını birlikte yapmaya karar verdik. Holding sayesinde Şehit Sümmani Görgen Yatılı Bölge Ortaokulu, Taşharman ve Saka köyü okullarında kitap dağıtacağız. Geriye kalan kitapları da okul kütüphanelerine vereceğiz. Okumanın önemini burada anlatmama gerek yok. Çünkü artık konuşmaktan ziyade okuma, üretme ve çalışma vakti. Özellikle siz öğrencilerin şuan başka bir işi yok. Okuyacaksınız ve niteliklerinizi artıracaksınız. Artık dünyanın konuştuğu şeyler nesnelerin interneti, nanoteknoli, üç boyutlu yazıcı bunlarda nitelik istiyor. Artık nitelikleri gelişmemiş beşeri sermaye dediğimiz insan kaynağını düzgün yetiştirmeyen ülkelerin ve milletlerin geleceğin dünyasında yeri yoktur. Çünkü kitap okuduğunuz zaman analitik zekanız gelişecek, kıyaslamanız artacak ve bu sizin tabiri caizse, kodlama dediğimiz, yazılım dediğimiz geleceğin meslekleri ve aynı zamanda makinelerin dilini anlamanız için kitap okumanız sizin matematik zekanızı da geliştirecek. Şimdiden sizlere iyi okumalar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere kitap dağıtılarak toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. Düzenlenen program okulda düzenlenen resim sergisinin açılışının yapılması ve gezilmesiyle son buldu. Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ve Çalık Holding yetkilileri daha sonra ziyaret ettikleri Saka ve Taşharman köyü okullarındaki öğrencilere de kitap dağıtımında bulundu.

Kitap desteklerinden dolayı holdinge ve yetkililerine teşekkür eden Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ise, holding tarafından gönderilen 2 bine yakın kitabın 650 tanesini Şehit Sümmani Görgen Yatılı Bölge Okulu, Saka ve Taşharman Köyü Okullarında öğrenim gören öğrencilere dağıtılacağını geriye kalan kitapların ise okul kütüphanelerine verileceğini söyledi.