Cengiz Şahin, Tatvan Belediye Başkanlığı için aday adaylık başvurusunu yaptı

İnşaat Mühendisi Cengiz Şahin, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için AK Parti'den Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanlığı için resmi aday adaylığı başvurusunu yaptı.

AK Parti Tatvan İlçe Başkanlığına giderek aday adaylığı için gerekli işlemlerini tamamlayan İnşaat Mühendisi Cengiz Şahin, resmi müracaatını yaparak, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Tatvan Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu duyurdu. Başvurusunun ardından AK Parti Tatvan İlçe Başkanı Cemil Sayılgan ve ilçe yönetimi ile bir araya gelen Cengiz Şahin, aday adaylığı ile ilgili açıklamada bulundu. Aday adaylığı için resmi müracaatını yaptığını belirten Cengiz Şahin, “Bugün itibariyle Tatvan Belediye Başkanlığı için üyesi olmaktan onur ve gurur duyduğum AK Parti'den resmi aday adaylık başvurumu yapmış bulunmaktayım. Meselemiz sen ya da ben davası değil. Doğu'nun incisi Tatvan'ımızın yarınları ve çocuklarımızın geleceği meselesidir. Bizlerde bunun bilincinde olarak bu yola çıktık. Bu manada; her zaman olduğu gibi bu seçim sürecini de toplumun bütün kesimlerini kucaklayarak, kalp kırmadan ve kimsenin incinmesine izin vermeden tamamlamak için elimizden geleni yapacağız. Saygıdeğer Tatvanlı hemşehrilerimin de desteğini arkama alarak doğup büyüdüğüm, sevdalısı olduğum memleketim Tatvan'a çok güzel hizmetler kazandırabileceğimizin inancı içerisindeyim. Tüm bu duygu ve düşüncülerle Tatvan'ımıza ve Tatvanlı hemşehrilerimize hizmet amacıyla çıktığımız bu yolun hakkımızda hayırlı olmasını diliyorum. Benden desteklerini esirgemeyen tüm dostlarımıza ve büyüklerimize teşekkürlerimi iletir, aday adayı olan diğer tüm arkadaşlarıma da başarılar dilerim” diye konuştu.

Cengiz Şahin kimdir?

1974 yılında Hizan'da doğan Cengiz Şahin, ilk, orta ve lise öğrenimini Tatvan'da tamamladı. 2000 yılında Dicle Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında kurmuş olduğu Şahin Mühendislik ve Mimarlık Bürosuyla iş hayatına atılan Cengiz Şahin, aynı yıl Gayda Barajı yapımı işi ve mühendislik alanında taahhüt ve danışmanlık çalışmalarına başladı. Deprem, afet kodu, kıyı kenar çizgisi ve benzeri alanlarda çalışmalar yürüten Cengiz Şahin'in özellikle bölgenin kalkınması ve gelişmesi üzerine yayınlanmış birçok makalesi bulunmaktadır. Bu anlamda Cengiz Şahin, sırasıyla 2000 - 2009 yılları arasında eksperlik görevi ve resmi bilirkişi, 2004 - 2006 yılları arasında Avrupa Birliği Proje Koordinatörlüğü, 2004 - 2007 yılları arasında Hizan Belediyesinde kısmi zamanlı imar müdürlüğü, 2006 - 2007 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İnşaat Bölümünde okutmanlık, 2007 - 2009 yılları arasında Güroymak Belediyesinde kısmi zamanlı imar müdürlüğü, 2009 - 2014 yılları arasında Bitlis Katı Atık Birliği (Bİ-KA) meclis üyeliği, 2012 - 2018 yılları arasında Tatvan Folklor Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, 2012 - 2013 yılları arasında Bitlis Valiliği EURO Bitlis Avrupa Birliği Temas Noktası ve Projeler Koordinasyon Merkezi üyeliği, 2009 - 2014 yılları arasında Tatvan Belediyesi meclis üyeliği ve imar komisyon başkanlığı, 2009 - 2014 yılları arasında Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Hesap İnceleme Komisyon Başkanlığı, yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den Tatvan Belediye Başkanlığı aday adayı olan Cengiz Şahin; şu anda İMO Bitlis İl Temsilciliği, 2012 yılından bu yana Genç İş Adamları Derneği (BİGİAD) Bitlis Şube Başkanlığı, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) meclis üyeliği ve son olarak 2017 yılından bu yana Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) Bitlis İl Temsilciliği görevlerini aktif olarak yürütmektedir. Orta düzeyde İngilizce bilen İnşaat Mühendisi Cengiz Şahin, evli ve 3 çocuk babasıdır.