Cengiz Şahin'den “10 Kasım” mesajı

Bitlis Genç İşadamları Derneği (BİGİAD), Bitlis şube Başkanı, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bitlis Temsilcisi, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı ve Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) Bitlis Temsilcisi Cengiz Şahin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Cengiz, yayımlandığı mesajında bütün hayatını bir milletin var olma mücadelesi üzerine şekillendiren Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 80. yıl dönümünde saygı ve rahmetle andıklarını ifade eden Cengiz Şahin, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk; içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkanlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna liderlik etmiştir. Bu noktada bizlere düşen en büyük görev, fikir ve başarıları ile dünya milletlerine örnek teşkil etmiş olan Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği cumhuriyete sahip çıkmak ve gelecek nesillere onun fikirlerini aktarmak olacaktır. Atatürk'ün bizlere bırakmış olduğu bu değerli mirası geleceğe taşıyabilmek için uğrunda büyük bedeller ödenen yurdumuza ve bağımsızlığımıza her şartta sahip çıkmalıyız. O'na ve aziz hatırasına saygının gereği olarak, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere karşı tek yürek olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, vefatının yıl dönümünde, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanın bölünmezliği için bu uğurda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnetle, şükranla ve rahmetle yâd ediyoruz” dedi.