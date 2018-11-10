İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cengiz Şahin'den "Başsağlığı" mesajı

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bitlis Temsilcisi ve Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin, Hakkari’de mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit düşen ve yaralanan askerler için bir mesaj yayımladı.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bitlis Temsilcisi ve Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin, Hakkari'de mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit düşen ve yaralanan askerler için bir mesaj yayımladı.


Yayımladığı mesajında olayla ilgili üzüntüsünü dile getiren Cengiz Şahin; "Hakkari'deki askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.