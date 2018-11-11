Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Bitlis'te

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli programlara katılmak üzere Bitlis'e geldi.

Muş'tan karayoluyla Bitlis'e gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde Tekstil Kent'in kurulacağı alanda incelemelerde bulundu. Daha sonra Bitlis Valiliğine geçen Bakan Kurum, Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Valilikte belediye başkanları ve kaymakamlarla toplantı yapan Bakan Kurum, toplantı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Bitlis'te yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi. Özellikle dere Üstü Islah Projesi konusuna öncelik vereceklerini belirten Kurum, “Bu kentte kentsel dönüşüm projeleri, millet bahçeleri, parklar, alt yapı ve Bakanlığımızı ilgilendiren konularda istişarelerde bulunduk. Bu istişareler neticesinde öncelikli olarak Bitlis deresi üzerinde bulunan, burada yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından acilen dönüşmesi gerekiyor. Bu çerçevede daha önce TOKİ başkanlığı tarafından yeni sanayi bölgesinde 412 üniteyi İl Özel İdaresi eliyle vatandaşlarımızla görüşerek dönüşümünü sağlamış olacağız. Burada Toplu Konut İdaresi, gerek İl Özel İdaresi ve gerekse Bakanlığımız gerekli desteği yapacaklar. Bir kısım hak sahibi vatandaşımıza ödemeleri yapılacak. Geriye kalan kısmıyla da uzun vadeli borçlandırma yapacağız. Maliyet bedelleri üzerinden buradaki dönüşümü sağlayacağız. Burası Bitlis için önemli bir güzergah. Bizden öncesinde başladı kısa sürede değerlendirerek bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Bitlis'in içme suyu ve kanalizasyon projelerini de değerlendiren Bakan Kurum şunları söyledi:

“Bitlis merkezde içme suyu ve kanalizasyon inşaatımız 2019 yılı içerinde tamamlanacak 66 kilometre atık suyu 83 kilometre içme suyu ishale hattını yeniliyoruz. Bu hatlarla birlikte yeni borular ve alt yapısı ile birlikte Bitlis halkı daha düzenli alt yapı ve kanalizasyon sistemine sahip olacak. Bununda ihale bedeli yaklaşık 53 milyon lira. Fiyat artışlarıyla birlikte 60 milyona mal ederek tamamlayacağız.”

Bitlis Belediyesi tarafından Beş Minare Mahallesi'nde inşa edilen parka İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirilen patlamada şehit olan Emniyet Amiri Kadir Yıldırım'ın isminin verildiğini ifade eden Bakan Kurum, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak hibe kapsamında toplamda 7 parkı da Bitlisimize kazandırmış olacağız. Bunlardan Sevgi Evleri önünde inşa edilen ve bugün açılışının yapacağımı parkın ismini de Beşiktaş saldırısında şehit olan Emniyet Amirimiz Kadir Yıldırım'ın ismini vermeyi kararlaştırdık” dedi.

Bakan Kurum açıklamasını şöyle sürdürdü:

“2019 yılı içerisinde ihalesine gerçekleştirdiğimizi planladığımız Bitlis için önem arz eden katı atık su arıtma tesisimiz var. Bunun projesini İller Bankası Genel Müdürlüğümüz çizecek. İnşallah 2019 yılında atık su artıma tesisinin ihalesini de yapmış olacağız. Böylelikle Bitlis'in hem içme suyu ve kanalizasyon arıtma tesisi çözüme kavuşmuş olacak. Akabinde ilçeleri de içine alacak bir projeyi hayata geçireceğiz. Bu projeye ilişkin hem atıkların bertaraf tesisi hem de atık su arıtmalarla alakalı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğümüz çalışacak. Projenin bitiminin akabinde 2023 yılına kadara hiçbir atık suyun Van Gölü'ne akmayacağını söylüyoruz. Bu da hem turizm açısından hem de bölge insanı ve tarım açısından büyük önem arz ediyor. Projelerini bitirip inşallah Bitlisimize kazandıracağız. Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak buradaki yerel yönetimlerimizle, valimizle ve milletvekillerimizle bu bölgenin ihtiyacı olan ne ise bu ihtiyaçları giderme noktasında çalışıyoruz. İnşallah Bitlis'i hak ettiği noktaya getirmek üzere birçok projemiz olacak. Bu projelerimizi öncelik sırasına göre inşallah hayata geçiriyor olacağız. Yine tekstil kent projesi Bitlis için büyük önem arz ediyor. Hem Bitlis'in istihdamı ve buradaki vatandaşlarımızın çalışması ve gelirinin artırılması adına tekstil kent projesi ile ilgili ve akabinde de Bitlis'in gelirinin büyük kısmının elde edildiği tarım ve hayvancılık ile ilgili entegre üretim tesisleri ve hayvancılık yapılacak organize tesisler de kısa süre içerisinde bölgeye kazandırmış olacağız.”

Bakan Kurum, açıklamalarının ardından Beş Minare Mahallesi'nde inşa edilen parkın açılışına katıldı.