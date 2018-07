Çoban ve koyun sürüsü trenin altında almaktan saniyelerle kurtuldu

Bölgede bulunan vatandaşlar tarafından an be an video kaydına alınan olay yürekleri ağızlara getirdi. Bu gün akşam saatlerine doğru yaşanan olay Bitlis’in Güroymak ile Muş’un Varto ilçe sınırında bulunan Güroymak ilçesine bağlı Kanireş mevkiinde meydana geldi. Olay yerine yakin bir bölgede bulunan amatör bir kişi tarafından kaydedilen görüntülerde olay anı an be an kayıtlara geçiyor. Çekilen görüntülerde ilk olarak bir yolcu trenin son süratle Muş istikametinden Bitlis istikametine doğru geldiği, akabinde ise bir çobanın onlarca küçükbaş hayvandan oluşan koyun sürüsünü yolun karşısına geçirmeye çalıştığı görülüyor. Hızla gelen treni son anda fark eden çoban büyük panik yaşıyor. Koyunları kurtarmak için büyük bir riski göze alarak hayatını tehlikeye atan çoban tren yolunda olan koyunları tek tek yolun karşısına geçirmeye çalışıyor. Tren makinisti ise çoban ve koyunlara çarpmamak için üst üste korna çaldığı görülüyor. Her geçen saniye trenin yaklaşmasıyla tehlike artarken, trenin son anda fren yapmayı başarması ile tren yolunda kalan çoban ve bir kaç koyun trenin altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Olayın kazasız şekilde sonuçlanmasıyla trendeki yolcular ve çevredeki vatandaşlar derin bir nefes alıyor.

Bir süre treni beklettikten sonra, olayın şokunu atlatan tren makinisti daha sonra yola devam ettiği görülüyor.