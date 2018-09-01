Cübbeli Ahmet Hoca’nın Ahlat’ı gezdi

Anadolu’nun Orhun Abideleri olarak da bilinen tarihi Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığını ziyaret eden Cübbeli Ahmet Hoca, burada bir süre gezerek dua etti. Daha sonra kendisine eşlik eden Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban’dan tarihi Selçuklu Mezarlığı ve ilçe hakkında bilgi aldı. Selçuklu Mezarlığından bir süre gezen Ünlü’ye, Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban tarafından ilçenin önemli el sanatlarından olan Ahlat Bastonu hediye edildi.

Ünlü ise teşekkür ederek, "Burayı ihya etmenizi, tüm mezar taşlarının okunmasını, medreseleri, külliyeleri Allah imkan verdikçe yeniden ihya etmenizi Allah size nasip etsin" dedi.

Ünlü, Selçuklu Mezarlığında ki ziyaretinin ardından ilçede ki tarihi mekanları gezmeye devam etti.