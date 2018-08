Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selçuklu Mezarlığını ziyaret etti

yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Bitlis’in Ahlat ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilçede bulunan tarihi Selçuklu Mezarlığını ziyaret etti.

Bu yıl ilk defa Bitlis’in Ahlat ve Muş’un Malazgirt ilçelerinde eş zamanlı olarak başlatılan yıl dönümü etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen etkinliklerin Ahlat ayağına katılmak üzere Ahlat ilçesine geldi. Helikopter ile ilçeye inen Erdoğan, Ahlat programı kapsamında ilk olarak dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olan tarihi Selçuklu Mezarlığını ziyaret etti. Erdoğan, Selçuklu Mezarlığı ve alanda devam eden kazı çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Basına kapalı olarak devam eden mezarlık ziyaretinde mezarlıktaki mezar taşlarını inceleyen Erdoğan, şehitler için dua okudu. Mezarlıktaki program, şehitler için okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezarlık ziyaretinin ardından ise kendisini bekleyen kalabalığa hitaben bir konuşma gerçekleştirdi.

“Bugün çok çok anlamlı bir gün”

Konuşmasında bugünün çok çok anlamlı bir gün olduğuna vurgu yapan Erdoğan, “Ahlat’ın saygıdeğer güzel insanları, sevgili kardeşlerim, bugün bizler için çok çok anlamlı bir gün. Bugün yıl dönümünü kutluyoruz. Tabi bu zaferin anlamlı bir bölümü de, evet Malazgirt’e Ahlat’tan yürüdü Sultan Alparslan. Otağını burada kurdu ve burada otağını kurduktan sonra Malazgirt’e yürüdü. Evet şimdi biz de buraya geldik, burada 200’ü aşkın o kahramanları, kitaplarda rakam çok daha büyük, şöyle bir Fatiha ile analım istedik ve buradaki çalışmalarımızı da hızlandıralım istedik” dedi.

“İnşallah 2023, 2053 ve 2071’e yürüyeceğiz”

Ahlat’tan sonra Malazgirt’e geçeceklerini ifade eden Erdoğan, “Bakan arkadaşlarımızla beraber buradayız, buradan hemen süratle Malazgirt’e geçeceğiz. Çünkü; Malazgirt’te şu an on binler var. Onları daha fazla bekletmeyelim istiyorum. Fakat benim sizden özellikle bir başka ricam var. Biliyorsunuz her şeyden önce biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Ve şunu da unutmayacağız. Tek millet, tek devlet, tek vatan, tek devlet. Bizi bölemeyecekler, bizi parçalayamayacaklar ve bizler bir oldukça, iri oldukça, diri oldukça Allah’ın izniyle çok daha farklı bir şekilde inşallah 2023’e yürüyeceğiz, 2053’e yürüyeceğiz ve evet 2071’e yürüyeceğiz. Buna hazır mıyız? O fetihleri biz göremeyeceğiz ama siz göreceksiniz siz. Bu yavrularımız var ya, onlar görecek inşallah. Onlara biz bir başka Türkiye’yi inşa edeceğiz. Onun için aman birbirimizi Allah için sevelim. Sakın ha birbirinize karşı kin tutmayın. Biliyorsunuz hüküm çok net ve açık bir şekilde ortadadır. O da şu; hepiniz toptan sık sıkı Allah’ın ipine sarılın, ayrılığa düşmeyin. Evet şu anda bakan arkadaşlarımız burada ve bakan arkadaşlarımızla beraber buradan inşallah şöyle Malazgirt’e yürüyeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah, sağ olun, var olun” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmanın ardından Ahlat ilçesindeki yıl dönümü etkinliklerinin düzenlendiği alan olan Çarho etkinlik alanı ziyaretini iptal ederek, Malazgirt programına katılmak üzere helikopter ile ilçeden ayrıldı.