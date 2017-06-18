Cumhurbaşkanı için ’dombıra’nın Arapça klibini çekiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına olan minnet borcunu ödemek için böyle bir klip çektiğini belirten Adil Şan, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ben Halep Bayır-Bucak Türkmeniyim. Aslında Türk’üz, ancak kimisi Arap diyor, kimisi Türkmen diyor. Aslında biz sizin öz be öz emmioğlununuz. Ben Gaziantep’te yaşıyorum. Türk halkı ve Recep Tayyip Erdoğan sağ olsun bize kucak açtı. Türk halkı bizimle ekmeğini bölüştü. Yaralarımıza merhem oldu. Ben vefa borcu için dombırayı Arapçaya çevirdim. Dombıranın esas sahibi Aslanbek Sultanbekov’la ben aynı yapımcı şirketindeyiz. Bu sebeple ben dombırayı Arapçaya tercüme ettim ve okudum” dedi.

Recep Tayyip Erdoğan gibi bir Anadolu yiğidini anlatmak için Türklerin Anadolu’ya girdikleri ilk yer olan Ahlat’ı seçtiklerini kaydeden Şan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ahlat, Türklüğün ve Türkiye’nin doğuşu ve Türkiye’nin tapusu Ahlat’tır. Onun için biz böyle bir Anadolu yiğidini, yani Recep Tayyip Erdoğan’ı Anadolu’nun bağrından Türkiye’nin temelinin atıldığı, kutlu şehir, Kubbet-ül İslam Ahlat’tan Arap dünyasına mesajı verelim dedik. Yani Recep Tayyip Erdoğan’ı anlatalım dedik. Suriye’deki olayları biliyorsunuz. 3-4 milyon Suriyeli buraya geldi. Arap dünyasındaki karışıklığı biliyorsunuz. Katar’ın durumu ortada. Bu sebeple ben bir Bayır-Bucaklı Türkmen olarak, Suriye Türkmenleri olarak reise olan vefa borcumu ödemek için reisi Arapça Arap dünyasına anlatmak istedim. Onu da burada çekmek istedim. Ahlat Kaymakamı ve Belediye Başkanı da bize gereken desteği verdi” diye konuştu.