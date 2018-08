Cumhurbaşkanı tarafından atanan rektörlerden birlik çağrısı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konukevinde gerçekleştirilen toplantıya BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. İbrahim Zeybek, Hakkâri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk ve konuk rektör olarak Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı katıldı. Gerçekleşen toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, “Üniversitelerimiz arasındaki işbirliklerini geliştirmek ve değerlendirmelerde bulunmak amacıyla çok önceden tertiplemiş olduğumuz bu toplantımızın denk geldiği bugünlerde ne yazık ki stratejik ortağımız ve NATO’da müttefikimiz olan ABD’nin ülkemize açmış olduğu açık bir ekonomik savaş ile karşı karşıya bulunmaktayız. Amerika ve Türkiye arasında Soğuk Savaş döneminde başlayan ve gittikçe gelişen ilişkiler, zaman zaman Kıbrıs, Filistin, Irak ve Suriye gibi meselelerde büyük gerilimlere neden olmasına rağmen karşılıklı çıkarlar gözetilerek günümüze kadar devam etmiş, her iki ülke açısından da askeri, siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda olumlu gelişmelere sebep olan bu ilişkilerde Türkiye, her zaman üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Buna rağmen ABD’de Trump yönetiminin, Türk halkına, meşru yönetimine ve hukuk sistemine, yerleşik uluslararası ticari hukuk kurallarını da hiçe sayarak, mesnetsiz bir saldırı süreci başlattığını görüyoruz. 250 vatandaşımızın şehit edilmesine sebep olan darbeci FETÖ mensuplarıyla ilgili hiçbir adım atmayan, ülkemizin güvenliğine en büyük tehdidi oluşturan terör örgütlerine açıkça ve doğrudan destek vermekle yetinmeyip, bu terör örgütlerine destek vermekten yargılanan vatandaşlarını, din adamı kisvesi altında gayri meşru yollarla koruma girişiminde bulunması ve Türkiye’ye ambargo uygulaması oldukça düşündürücü ve ibret vericidir. En üst seviyede bilgi üreten kurumların yöneticileri olarak bizler de gençlerimizi daha bilgili, üretken ve sorumluluk sahibi fertler olarak yetiştirip, bilgiyi üretime ve teknolojiye dönüştürerek ülkemize yönelik bu ve benzeri haksız saldırılara karşı durmayı görev addetmekteyiz. Aynı dönemde atanmış, ülkemizin farklı coğrafi bölgelerinde görev yapan 12 üniversite rektörü olarak ABD yönetimini, aldıkları fevri ve haksız ambargo kararı dolayısıyla şiddetle kınıyor, alınan bu yanlış karardan bir an önce vazgeçilmesini bekliyor, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin ve diğer ülkelerin haklı karşı duruşlarını desteklediğimizi ve uluslararası toplumun huzuru ve güvenliği için bundan sonra da bu karşı duruşun sonuna kadar devam etmesi gerektiğine olan inancımızı ve desteğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz” denildi.