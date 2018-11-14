Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Köşkü için zemin etüt çalışması yapıldı.

Ahlat'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün geçtiğimiz hafta onaylanmasının ardından çalışmalar da hızlandı. Çalışmalar kapsamında Cumhurbaşkanlığından Ahlat'a gönderilen ekip, zemin etüt çalışmaları yaptı. Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen mimar ve teknik ekip, inşaat ve jeoloji mühendisleri ile çevre planlayıcıları, Ahlat'ın Kale mevkiindeki 32 bin metrekarelik alanda incelemelerde bulundu.

Zemin etüt çalışması yapan ekibe eşlik eden Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nü 2019 yılı Ağustos ayına kadar bitirmeyi planladıklarını söyledi. Köşkün tamamlamasıyla birlikte senede birkaç gün de olsa Cumhurbaşkanını Ahlat'ta ağırlama şansını yakalayacaklarını ifade eden Başkan Çoban, “Allah nasip ederse artık hayırlı olsun diyebileceğimiz bir sürece geldik. Mimari projemiz bitti. İşin başlama noktasına geldik. Bugünde Cumhurbaşkanlığından gelen ekiple jeolojik zemin etüdü çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Zemin takriben 32 bin metrekare ve bu alanın içerisinde oluşturacağımız inşai ve sınai bölüm tespitleri gerçekleştirilerek; inşallah yolları, tali yolları, çevre düzeni, peyzajı ve binanın oturduğu alanla ilgili bütün jeolojik zemin etütlerini gerçekleştirmeye yönelik teknik ekip çalışıyor. Biz de buradan halkımıza bu vesileyle sesleniyoruz. Şarkta bin yıl önce Anadolu'yu yurt yaparken başladığımız başkentimizde yeniden inşallah bütün Anadolu'da birliğimizi dirliğimizi kucaklamak üzere başlatılan bu projenin Cumhurbaşkanımızın aslında her projesi gibi çok kıymetlidir Bu da Anadolu'nun birliği dirliği için çok çok önemli diyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl festival dönemimize de yetiştireceğiz. Yani kısacası 23-24-25 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımızı ve mahiyetini burada ağırlama şansını yakalayacağız. Ben şimdiden halkımıza, milletimize, alemi İslama hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kubbet-ül İslam Ahlat'tan bu projeyi hayata geçirdiği için Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz” dedi.