DAKA, Bitlis’e 26 milyon TL hibe kazandırdı

DAKA 2009 yılından bugüne kadar Bitlis ilinde Mali Destek Programı, Doğrudan Faaliyet Desteği, Güdümlü Proje Desteği ve Teknik Destek enstrümanlarıyla toplamda 159 proje için 26 milyon 485 bin TL hibeyi Bitlis’e kazandırdı. Konuyla ilgili DAKA’dan yapılan açıklamada Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinde bir çok projenin hayata geçirildiği bildirildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. “Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmeyi, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamayı, yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmayı, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmayı hedefleyen ve Bitlis, Hakkari, Muş, Van illerinde faaliyet gösteren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, 2009 yılından bugüne kadar Bitlis ilinde Mali Destek Programı, Doğrudan Faaliyet Desteği, Güdümlü Proje Desteği ve Teknik Destek enstrümanlarıyla toplamda 159 proje için 26 milyon 485 bin TL hibeyi Bitlis’e kazandırmıştır” denildi.

Bitlis Yatırım Destek Ofisi’ne yapılan başvurular kapsamında DAKA, 2009-2018 yılları arasında KOBİ, model büyükbaş hayvancılık işletmelerinin yaygınlaştırılması, yatırım altyapısının güçlendirilmesine yönelik küçük ölçekli altyapı, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının özendirilmesi, iktisadi kalkınma, yatırım ve turizm altyapısının güçlendirilmesine yönelik küçük ölçekli altyapı, güçlü girişimcilik, küçük girişimciliğin geliştirilmesi ve rekabetçiliğin geliştirilmesi başlıklı mali destek programları ile doğrudan faaliyet desteği ve güdümlü proje desteği kapsamında 68 adet projeye destek verildiği belirtilen açıklamada, “ Mali Destek Programı, Doğrudan Faaliyet Desteği ve Güdümlü Proje Desteği araçlarıyla 25 milyon 631 bin TL hibe desteğini Bitlis ilindeki yararlanıcıların kullanımına sunan DAKA, 43 milyon 767 bin TL eş finansman tutarlı projeleri imalat, turizm, hayvancılık, enerji, altyapı ve tarım sektörlerine kazandırmıştır. Mermer fabrikası kurulumundan mobilya seri üretimine, arıcılıktan çilek yetiştiriciliğine, Bitlis Kent Müzesi’nden tarihi mekanların restorasyonuna, Tarihi Bitlis Çarşısı ve Sinema Yokuşu’nun yeniden canlandırılmasından KOBİ’lerin kapasite ve verimliliğin arttırılmasına kadar geniş bir yelpazedeki projelere hibe veren DAKA’nın 2018 yılı desteklerinden olan Bitlis Organize Sanayi Bölgesi Yatırım Altyapısının Geliştirilmesi Projesi ve Bitlis İli Sokak Sağlıklaştırma Projesi’nin çalışmalarını il genelinde görmek mümkündür. Ajansın diğer araçlarından olan Teknik Destek Programları kapsamında ise 2011-2018 yılları arasında Bitlis’te faaliyet gösteren kamu kurumları, üniversite, yerel yönetimler, meslek örgütleri ve STK’lar gibi kurum ve kuruluşların 91 adet projesine danışmanlık, eğitim, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama şeklinde 854 bin TL kaynak kullandırılmıştır. Bu kaynak moda tasarımı, robotik ve kodlama, uygulamalı girişimcilik, tarihi eserlere karekod uygulama, bilişsel davranışçı terapisi, geleneksel Türk okçuluğu, uygulamalı istatistik eğitimleri ile Adilcevaz ve Ahlat sakin şehir projeleri hazırlama, ceviz reçeli coğrafi işaretleme ve tanıtımı danışmanlığı gibi çok çeşitli projelere aktarılmıştır” denildi.