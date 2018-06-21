DAKA desteğiyle Bitlis çarşısının görünümü değişecek

2018 Yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında DAKA tarafından desteklenen ve Bitlis Belediye Başkanlığı tarafından yürütülecek olan ‘Bitlis İli Sokak Sağlıklaştırma’ projesinin sözleşmesi imzalandı. İmza töreni Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu ile DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray’ın katılımıyla gerçekleşti. Sözleşmesi imzalanan ‘Bitlis İli Sokak Sağlıklaştırma’ projesinin yüzde 75’lik kısmı DAKA tarafından finanse edilecek.

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Bitlis Belediyesi olarak bir projeyi daha başlattıklarının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Ustaoğlu, “Tahmini 7 milyonun üzerinde bir bütçeyle daha önce yaptığımız gibi Kasapçılar Çarşısını ve büryancıların olduğu bölgede sokak sağlıklaştırmamızı başlatacağız. Bugün burada DAKA Genel Sekreterimizle bunun protokolünü imzalayacağız. Ben bu vesileyle bize destek veren DAKA Yönetim Kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Geçen yıl başlattığımız ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projemiz gerçekten toplumda çok iyi karşılık bulan ve Bitlis’in o kadim kültürünü adeta ayağa kaldıran, Bitlis’in şehir kimliğine kişilik, kimlik ve ruh katan bir proje. Bunun devamı olarak da bugün protokole bağlayacağımız bu projeyle Bitlis’imizin sürekli söylediğimiz 600’ün üzerinde tescilli tarihi eserini bünyesinde barındıran bu şehir, bu projelerle yeni kuşaklara tarihi mirasını koruyan ve hem de aktaran bir çalışmanın devamı olacak” şeklinde konuştu.

Şehirlere kimlik ve ruh katmanın oldukça önemli ve bir o kadar da özveri isteyen bir iş olduğunu sözlerine ekleyen Ustaoplu, “Bizim temel görevimiz, bu şehrin kimliğini ve bu şehre ruh katma adına bu tarihi restorasyon çalışmalarımız için Kültür ve Turizm Bakanlığımızın toplamda 40 milyona yakın ayırdığı bir bütçesi var. Bakanlık boyutuyla devam eden çalışmalar var. Bitlis Belediyesinin DAKA işbirliğiyle bir çalışmamızı tamamladık. Kale altındaki çalışmalar yaklaşık 6 milyona mal olan bir projeydi. Bir çalışmamız ise Samsun Büyükşehir Belediyesi ile devam ettiğimiz Ulu Cami Meydanı ve Kültür Sokağı ile adlandırdığımız o bölgede çalışmamız var. Bir yandan belediyemiz ve DAP ile Sinema Yokuşu’nda yürütülen ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projemiz var. Bunun yüzde 50’si DAP’tan, yüzde 25’i belediye ve yüzde 25’i ise il özel idaresi üzerinden yürüyen projemiz var. Bu çalışmalarımız bitmek üzere. Yeni imzalayacağımız proje de, belediye ve DAKA işbirliğiyle yürütülecek” dedi.

Bitlis Deresi’nin şu anda kamulaştırılmasıyla ilgili hususun Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün üzerinden yürütüldüğünü de belirten Ustaoğlu, “AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Vedat Demiröz’ün yaptığı görüşmelerle DSİ Genel Müdürlüğü bu işi kendi sorumluluğuna aldı. DSİ’nin bu tip istimlak konuları maalesef çok seri olmuyor. Şu an bizden bilgi ve belgeleri istediler. Orada kaç dükkanın istimlaka konu olabileceğini istediler. Kendilerine verdik. Şu an süreci takip ediyoruz” diye konuştu.

TOKİ tarafından yapılan ticaret merkezinin ikinci kez ihaleye çıktığını hatırlatan Ustaoğlu, “180’in üzerinde dükkan ve ofisin satışı gerçekleşti. Şu an ticaret merkezine ilgi var. Vatandaşımızın bu yeni dükkanlara ve ofislere karşı tercihi söz konusu. Muhtemeldir ki önümüzdeki süreçte tekrar ihaleye çıkacak. İstiyoruz ki vatandaşlarımız buradan yeni dükkan satın alarak dere üstünde önümüzdeki süreçte başlatılacak dönüşüm projesinde desteği olsun. Dere üzerinde istimlak edilecek sadece belediyenin 234 dükkanı var. Bunlar istimlağa konu değil. İstiyoruz ki kiracılar dükkan alsın veya dükkan kiralasın ve yavaş yavaş buraya doğru gelsin. Bu geri dönülmez bir durum. Dere üzerinin bu şekilde sürdürebilirliği mümkün değil. Bir çivi çakamayan ve iş yerini yenileyemeyen esnafımız da bundan mağdur. Esnafımızın da bu konuda fedakarlık yapması gerekiyor. İlk hedefimiz Hanedan Oteli’ni yıkmak. Seçim bittikten sonra oradaki esnafımızla görüşeceğiz. Ulu Camimizin meydanında yöresel ürünlerin satıldığı, gerek ürün gerekse el sanatlarının orada satıldığı mekanlar bize de ayrı bir vizyon katacak. Dışarıdan gelenlerin baktıkları bunlar. Gelip de marketlerde işi olmuyor, tarihi meydanlarda anı olarak saklayacağı ürünlere yöneliyor. Bizde bunun altyapısını oluşturmak adına orada sokak sağlıklaştırma çalışması yapıyoruz. Orada görüntü kirliliği oluşturan yapılarda dış cephe çalışmalarıyla standart tabela ve vitrinlerinin çatılarını yeniliyoruz. Oraya bir kimlik katmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise, Bitlis’in potansiyeline değinerek, Bitlis’in tarihi güzelliklerini mevcut gizlenmişliğinden kurtarıp turizmi canlandırarak insan sirkülasyonunu artırmak, bölge halkını da çekerek esnafın iş potansiyelini artırmak ve böylelikle şehri tarihi ve ticareti ile ölü ruhundan kurtarmayı ve tarihteki hak ettiği değere ulaşmasını sağlamak, projenin temel hedefleri arasındadır. Proje kapsamında, tarihi Bitlis çarşısında 8 sokakta sağlıklaştırma yapılması planlanmış olup; rölöve, restorasyon, restitüsyon, altyapı ve çevre düzenleme projeleri hazırlatılarak dükkanların cephe ve çatıları yeniden tasarlanacak ve köhne görüntülerinden kurtarılıp sağlıklaştırma işlemleri başlatılacak. Sokaklar için çevre düzenlemesi projeleri tasarlanırken, engelli geçişlerine uygun olarak projelendirme yapılacak ve uygulanacak. Proje ile ayrıca proje alanı içerisinde bulunan tahribata uğramış tarihi tescilli yapıların restorasyonlarının yapılması da planlanıyor. Projenin tamamlanması ile Bitlis’in kültür turizmi potansiyeli artırılarak kentte turizmin çeşitlenmesi ve daha geniş bir alana yayılması sağlanmış olacak. Böylelikle, turizm sektöründe istihdama ve ekonomik gelişmeye katkı sağlanacak. Tarihi Bitlis çarşısının canlandırılması kapsamında ilk proje, yine DAKA tarafından 2015 Yılı Yatırım ve Turizm Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında desteklenmişti” diye konuştu.