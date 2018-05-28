DAKA destekli Bitlis’e büyük yatırım

2018 Yılı Yatırım Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında DAKA tarafından desteklenen ‘Bitlis Organize Sanayi Bölgesi Yatırım Altyapısının Geliştirilmesi’ projesinin imza töreni gerçekleştirildi. Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili ve aynı zamanda Bitlis OSB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Ustaoğlu, Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (BTSO) ve Bitlis OSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Davut Tezcan ve DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray’ın katılımıyla Bitlis Valiliğinde imza töreni gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Bitlis OSB idari binası, çevre duvarı ve peyzaj alanı işlerinin tamamlanması amaçlanırken, yapılacak olan çevre düzenlemesi ile güvenlik sağlanmış olacak. Ayrıca OSB diğer bölgelerden ayrılırken, idari ve sosyal bina ile OSB’de bulunan çalışanların iş yaşamı standartları yükselecek, OSB’nin kurumsallaşmasına ve gelişmesine katkı sağlayacak. Proje ile OSB’nin yerel ve uluslararası yatırımcılar için cazibesi ve tercih edilirliği artacakken, bununla birlikte bölgede istihdam ve yatırımcı kapasitesinin arttırılması amaçlanacak. 2018 yılı sonu itibariyle 15 fabrikanın temeli bitirilip, bin 200 personelin istihdam edilmesi hedeflenecek.