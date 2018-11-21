DAKA destekli “İleri Düzey MATLAB” eğitimi

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde düzenlenen eğitimde akademisyen ve lisansüstü öğrencisi 37 kişiye “İleri Düzey MATLAB” eğitimi verildi. İleri Düzey MATLAB eğitimiyle katılımcılara; MATLAB'ın temel işlevlerine ek olarak sayısal sinyal ve görüntü işleme, yüz tanıma gibi birçok fonksiyonu da uygulamalı olarak anlatıldı.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de faaliyet gösteren DAKA'dan yapılan açıklamada, katılımcılar bu eğitim sayesinde önce bilgisayar ortamında, sonrasında ise sahadaki çeşitli çalışmalarda öğrendiklerini uygulama fırsatı bulacakları belirtilerek, böylelikle çalışmaların daha rasyonel ve kesin hesaplamalara dayalı olarak yürütülebileceği kaydedildi. Açıklamada, “Bu eğitim özelde Bitlis Eren Üniversitesinde, genelde de ilimizde yapılacak olan bilimsel çalışmaların etkili ve hızlı bir şekilde amacına ulaşmasını hedefliyor. Bu sayede teknolojik ve yenilikçi ürünlerin ortaya çıkması noktasında bir sinerjinin oluşturulması planlanıyor” denildi.