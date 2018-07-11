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11 Temmuz 2018 15:15

DAKA’dan ‘Bilişsel Davranışçı Terapi’ eğitimi

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından Bitlis’te ‘Bilişsel Davranışçı Terapi’ eğitimi veriliyor.

DAKA’dan ‘Bilişsel Davranışçı Terapi’ eğitimi

11 Temmuz 2018 15:15


11-15 Temmuz tarihleri arasında Rehberlik Araştırma Merkezinde (RAM) verilen eğitimler, toplamda 40 saat sürecek. ‘Bilişsel Davranışçı Terapi’ eğitiminden toplamda 15 kişi olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı ve rehberlik öğretmenleri faydalanacak. Konuyla ilgili DAKA’dan yapılan açıklamada, 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Bitlis Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, hastane, üniversite, adliye, belediye, rehabilitasyon kurumu ve sivil toplum örgütü gibi kurum ve kuruluşlarda görev yapan 15 psikolog, sosyal çalışmacı ve rehberlik öğretmenine Prof. Dr. Murad Atmaca tarafından ‘Bilişsel Davranışçı Terapi’ dğitiminin verileceği bildirildi. Açıklamada, “11-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında 5 gün, 40 saat süreyle gerçekleştirilecek olan eğitim, Prof. Dr. Murad Atmaca tarafından verilecektir. Eğitimde BDT temelleri, klinik görüşme teknikleri ve uygulamalı beceri eğitimi, ileri BDT beceri uygulamaları, sınav kaygısı, sosyal anksiyete, relaksasyon egzersizleri, deprem ve terör olayları sonucunda oluşan kayıp ve yas durumlarıyla baş etme, çeşitli sağlık sorunlarına uyum sağlama, obsesif kompülsif bozukluk, uyku bozuklukları, yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluk ve agorafobi özgül fobiler, depresyon, somatoform bozukluk, somatizasyon, konversiyon bozukluk, hipokondriazis bozukluk, öfke kontrolü, uçak fobisi, bağımlı bireylere yaklaşım ve görüşme teknikleri, bağımlılıkla baş etme, travma sonrası stres bozukluğu gibi konular işlenecektir” denildi.




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