Demiröz: “Türkiye üzerinde oyunlar var”

Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen AK Parti 6. Olağan Kongresine katılan Vedat Demiröz, “Türkiye’deki hainler önümüzü kesmek için yurtdışındakilere şikayet ediyorlar. Bir karar alıyoruz, muhalefet partisinin başı işinin gücünü bırakıyor önce Anayasa Mahkemesine gidiyor. Kanun yasalaşır yasalaşmaz soluk aldıkları ilk yer Anayasa Mahkemesinin kapısıdır. Ya onu sen seçiyorsun bir de gidip ondan ümit bekliyorsun. Her kanunu götürüyorlardı, kimisini iptal ettiriyorlardı. O dönemler de geçti. Artık Anaysa Mahkemesinde gerçekten milletin sesine kulak veren, yargı mercileri oluştu. Şimdi o ümit kesildi, bu defa Avrupa’ya, Amerika’ya şikayet ediyorlar. Kendi ülkesini şikayet eden bir muhalefet parti veya iktidara gelmeye çalışan bir lider dünyada var mı Allah aşkına? Almanya’da tartışıyorlar görüyorsunuz. Ülkelerini şikayet etmiyorlar. Kendi politikalarını eleştirebilirler, o ayrı mesele. Her şeyi gidip de başka yerlerden medet umarsan, sana kim bağımsız bir başkan diyecek. Sen yarın iktidara gelirsen, Cumhurbaşkanı olursan maazallah o zaman ne yapacaksın. Götürüp anahtarı birilerine teslim edeceksin. Gel yönet diyeceksin. Son zamanlar da bakıyorsunuz yaptıkları hareketler bütün insanların ailesine, güvenliğimize laf söylüyorlar. Biz topumuzu, tankımızı kendimiz yapalım, namerde muhtaç olmayalım diye çalışıyoruz. Ondan sonra siz onla bunu vuruyorsunuz, şunu vuruyorsunuz. Yani terörün ağzıyla aynı seviyeye gelmiş, konuşuyorlar. Onun için mücadele etmek kolay değil. Tüm bu zor şartlarda dünya lideri, mazlum ülkelerin gerçekten sesi olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gece gündüz çalışıyor” dedi.

“Türkiye üzerinde oyunlar var”

Demiröz, Türkiye üzerinde oyunlar olduğunu da belirterek, “Ekonomik olarak Türkiye’yi sıkıştırmaya çalışan ülkeler var. Gizli ambargolar var. Aramızda Gümrük Birliği anlaşması olmasına rağmen yedek parça ve ara maddeleri vermeyen ülkeler var. Kendi seçimleri için Türkiye’yi alet etmek isteyenler var. Ama hepsi er geç gelecek bu ülkeye muhtaç olacaktır. Bizim hiçbir ülkenin bir karış toprağında gözümüz yok. Hiçbir zaman ne Suriye’nin ne Irak’ın toprak bütünlüğüne göz dikmedik. Ama hiçbir zaman da yanı başımızda bir terör örgütünün kuracağı devleti kabul etmedik, etmeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Amerika’ya gidiyor. Döner dönmez Milli Güvenlik Kurulu toplanacak. Bazı hareketlilikler var, referandum yapmak istiyorlar. Özerklik durumları gibi durumlar. Onlarla ilgili kesin karar verilecek. İran, Rusya, Türkiye, Amerika hem fikir olarak bizim güneyimizdeki konuyu şekillendirecekler. Bu işler çok kolay değil. Ateş çemberinin içerisindeyiz. Ama kimsenin toprağında gözümüz yok. Kimseye de bir karış toprağımızı vermeyiz. Bu nedenle önümüzdeki günler önemlidir. Türkiye’nin kaderi, tüm Müslüman mazlumların kaderiyle beraberdir. Dünyanın kaderi bu ülkenin elinde, bu ülkenin sütüne kalmıştır. Ekonomimizi bozamıyorlar. İşler iyiye gidiyor. Dünyanın en hızlı büyüyen 3’üncü ülkesiyiz” şeklinde konuştu.