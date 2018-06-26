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26 Haziran 2018 15:58

Derede boğulan kuzenlerin cenazesi bulundu

Bitlis’in Hizan ilçesinde derede boğulan iki kuzenden kayıp olanın cesedine 3 gün sonra ulaşıldı.

Derede boğulan kuzenlerin cenazesi bulundu

26 Haziran 2018 15:58


Olay, 24 Haziran Pazar günü öğle saatlerinde Hizan Tutumlu köyünde meydana geldi. Serinlenmek için dereye giren iki kuzen kayboldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Bitlis Afet it ve Acil Durum (AFAD) ekibi, Ulusal Medikal Ekibi (UMKE) ile jandarma sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu kuzenlerden Diyar Çoban’ın (16) cesedi bulunurken, Veysi Çoban’ın (17) cesedine ulaşılamamıştı. Ekipler, 3 günden bu yana bölgede yaptığı çalışmalar sonucu kayıp Veysi Çoban’ın cesedine bugün öğle saatlerinde ulaştı. Cenaze vatandaşların sırtında köye getirildi. Diyar Çoban’ın cenazesi dün yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilip toprağa verilirken, bugün de Veysi Çoban’ın cesedi bulunarak otopsi için Hizan Devlet Hastanesine gönderildi.




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