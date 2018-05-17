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17 Mayıs 2018 15:54

Detektör köpek 73 kilo eroini buldu

Bitlis’te polis ekipleri tarafından detektör köpekle bir tırda yapılan aramada 73 kilo eroin ele geçirildi.

Detektör köpek 73 kilo eroini buldu

17 Mayıs 2018 15:54


Bitlis valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, detektör köpek ’Saldıray’ ile Bitlis-Diyarbakır yolunda bulunan Polis Kontrol Noktasında şehirlerarası yük nakli yapan bir tırda arama yaptığı ifade edildi. Köpeğin yoğun tepkiler vermesi üzerine yapılan aramada dorsenin alt kısmında bulunan su bidonu içerisine gizlenmiş vaziyette 73 kilo eroin maddesi ele geçirildi. Açıklamada, "Piyasa değeri yaklaşık 4.5 milyon TL olan uyuşturucu eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili yakalanan F.T. isimli şüpheli hakkında ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Bulundurma Veya Sağlama’ suçundan 17.05.2018 tarihinde mevcutlu olarak Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş olup sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. İlimizde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.




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