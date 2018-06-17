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17 Haziran 2018 16:25

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Bitlis-Diyarbakır karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

17 Haziran 2018 16:25

Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.


Kaza, Bitlis-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan Narlıdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarpan araç şoförü Hamdi İlvan hayatını kaybederken eşi Fatma İlvan ve oğlu Emre İlvan yaralandı. Kazada yaralanan Fatma İlvan ve Emre İlvan, bölgeye sevk edilen ambulansla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Vanlı olan Hamdi İlvan’ın, bayram dolayısıyla İzmir’de ikamet eden kardeşini ziyaret ettikten sonra Van’a gelirken Bitlis sınırları içerisinde trafik kazası geçirdiği öğrenildi.




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