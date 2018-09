Diyanet İşleri Başkanı Bitlis'te cami açılışına katıldı

Dr. Ali Erbaş, Bitlis programı kapsamında Hz. Hamza Cami açılışına katıldı.

Bitlis'te çeşitli programlara katılmak üzere bulunan Dr. Ali Erbaş ‘En Güzel Ezan Okuma Yarışması'nın finaline katıldı. Sabah saatlerinde Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret eden Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, burada yaptığı açıklamada, “Birlik beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz sürece milletimiz inşallah daha büyük başarılara imza atacaktır” dedi.

Bitlis Valiliğine gelen Prof. Dr. Ali Erbaş'ı Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu karşıladı. Ziyaretçi Defterini imzalamasının ardından makamda gazetecilere açıklamalarda bulunan Erbaş, “Hikmet merkezi olarak telakki ettiğimiz Anadolu'muzun en kadim şehirlerinden birisi olan Bitlis'te bulunmaktan duyduğum bahtiyarlığı ifade etmek istiyorum. Birlik beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz sürece milletimiz inşallah daha büyük başarılara imza atacaktır. Gücümüzü bütün kesimler olarak sivil toplum kuruluşları olarak güçlerimizi birleştiğimizde daha güzel işler yapacağız inşallah. Milletimizi çeşitli planlarla ve bir takım kötü niyetlerle tökezletmek isteyen, gelişmesini durdurmak isteyen bir takım planlara karşı Rabbimizin hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılınız, tefrikaya düşmeyiniz fitneye düşmeyiniz emri celiline de uyarak bu birlik ve beraberliğimiz inşallah milletimizin ilelebet payidar olması noktasında katkı sağlayacağız. Sizler şehrin en büyük mülkü amiri ve devletimizin bu güzel ilimizdeki en büyük temsilcisi olarak çok güzel işler yapıyorsunuz. Rabbim işlerinizi kolaylaştırsın. Önümüzdeki engelleri kaldırsın birlik ve beraber hareket etme noktasındaki rehberliğinizi mübarek kılsın inşallah” dedi.

Açıklamaların ardından Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu tarafından Prof. Dr. Ali Erbaş'a Ahlat Bastonu hediye edildi.

"Dinimizin medeniyetimizin mühürleridir"

Daha sonra Bitlis Valiliği tarafından Zeki Ergezen Mahallesine inşa edilen Hazret-i Hamza Camisinin açılışına katılan Diyanet İşleri Prof. Dr. Ali Erbaş, camilerin kucaklayıcı bir görev üstelendiğini belirtti. Erbaş burada kısa sürede tamamlanan caminin bölgedeki gençlere hizmet etme temennisinde bulundu. Erbaş burada yaptığı konuşmasında, “Değerli kardeşlerim camiler bizim mühürlerimizdir. Dinimizin medeniyetimizin mühürleridir. En büyük alameti farikalarıdır. İslam'ın görülür yüzüdür, medeniyetimizin en önemli görünür yüzleri minarelerimizdir camilerimizdir. İşte Bitlis 5 minaresiyle milletimizin kalbinde yer etmiş şiirlerimize türkülerimize mührünü vurmuş bir şehrimiz. Çocuklarımız gençlerimizi kalplerinde cami sevgisiyle minare sevgisiyle vatan aşkıyla millet aşkıyla yetiştirmek zorundayız. Bu camilerimiz sadece namaz vakitlerinde açılıp namaz bittikten sonra kapanmak için yapılan mekanlar değil, camilerimiz tıpkı Allah Resulü efendimizin Medine'yi Münevvere'ye hicret ettiğinde yaptığı ilk iş mescidi nebeviyi inşa etmek olmuştur. Bütün diyanet hizmetlerini din hizmetlerini Mescid-i Nebeviden yönetmiştir. Müslümanların kızları oğulları herkes ilk zamanlarda camilerde temel dini bilgilerini aldı. Benim gönlüm istiyor ki her vakit bütün camilerimiz dolup taşsın. Çocuklarımız gelsinler gençlerimiz gelsinler camilerimizde Rabbimizi, Peygamberimizi ve ibadetimizi öğrensinler. Camiler bunun için var. Camilerimiz çocuklarımızı gençlerimizi bekliyor. Camilerimizi eğitim yuvası haline getireceğiz. Camilerimizi çocuklar açsın dedik. Her yaz Kur'an kursunda bu şekilde bir davet sözüyle gençlerimizi çocuklarımızı camilere bekliyoruz. Bizi kurtaracak olan budur. Dünya hayatı bizler için fanidir. Her yaratılanın bir sonu vardır. Baki olan sadece Allah'tır. Dolayısıyla bu ruhla çocuk ve gençlerimizi yetiştirirsek o zaman İslam şairi Mehmet Akif Ersoy'u dua makamında İstiklal Marşı'na koyduğu şu dörtlük gerçekleşmiş olacak. İnşallah buna biz vesile olacağız. Ezanlarımızın ebediyen minarelerimizden okunmasına biz vesile olacağız. Mabetlerimizin göğsüne mabetlerimizi tehdit eden mabetlerimize o namahrem ellerin dokunmasına da imanlı eller olarak bizler engel olmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Türkiye Ezanı En Güzel Okuma Finali”

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak restore edilerek ibadete açılan Ulu Camide düzenlenen ‘Türkiye Ezanı En Güzel Okuma Finali'e katılan Prof. Dr. Ali Erbaş, “Türkiye'deki imamlarımızın müezzinlerimizin din görevlilerimizin arasında yapılmış olan ezanı güzel okuma yarışmasının finali dolayısıyla Bitlis'te Ulu Cami'de bulunuyoruz. Bu yarışma yarışmaların en güzellerinden biridir. Ezan-ı Muhammedi İslam'ın Müslümanların en önemli alameti farikalarından birisidir. Sesi ile ifade ettiği manayla, alemi kuşatan Ezan-i Muhammedinin en güzel şekilde okunması gayretinin bir neticesidir. Bu yarışmanın düzenlenmiş olması. Bu vesile ile kültür ve medeniyet tarihimizde çok önemli bir yeri olan ilmi şahsiyetleri ve değerleri ile geleceğe ışık tutan mili mücadelenin simge şehirlerinden biri olan Bitlis'te olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Günde 5 defa gök kubbede yankılanan ezan Allah ve Resulünden tüm insanlığa yönelik ilahi bir çağrıdır. Bir davettir. Allah'ın varlığı ve birliği Hazret-i Muhammed Mustafa'nın onun elçisi olduğu ve asıl kurtuluşun ahret mutluluğunda bulunduğu gerçeğini bizlere haykırmaktadır. Bu yarışmaya katılarak dereceye giren tüm arkadaşlarımızı kutluyorum” dedi.

Yapılan yarışmada birinci olan İstanbul'dan Saffet Çalışır, ikinci Yozgat'tan Resul Tekin ve üçüncü Kahramanmaraş'tan Abdurrahim Yağcı oldu. Dereceye girenler altınla ödüllendirilirken, Dr. Ali Erbaş Cuma Namazı hutbesini okudu. Erbaş Namazın ardından Ankara'ya dönmek üzere kara yoluyla Muş'a hareket etti.