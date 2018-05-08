Doğa yürüyüşüyle Bitlis’in doğal güzelliklerine dikkat çektiler

Sıklıkla Bitlisli öğrencilere verdiği burslar ve eğitim alanındaki çalışmalarıyla ön planda olan BETAV, bu kez ise farklı bir etkinliğe imza attı. Bitlis’in doğal güzelliklerine dikkat çekmek için bir heyetle kente gelen BETAV üyeleri, doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirdi. Yürüyüşe Tatvan ve Güroymak sınırları arasında bulunan yaylalardan başlayarak yaklaşık 4 saat boyunca toplamda 16 kilometre yol kat eden BETAV üyeleri, hem Bitlis’in serin ve güzel yaylalarının tadını çıkardı hem de çeşitli platformlarda paylaşmak üzere çok sayıda fotoğraf çekme imkanı buldu.

Düzenlenen etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan BETAV Üyesi Sabite Müftügil, çeşitli ziyaret ve aktivitelerde bulunmak üzere Bitlis’e geldiklerini söyledi. Program çerçevesinde başta doğa yürüyüşü olmak üzere gerçekleştirdikleri aktivitelerle Bitlis’in doğal güzelliklerine dikkat çekmeye çalıştıklarını belirten Müftügil, Bitlis’in tarihi ve doğal güzellikleri ile adeta kendine hayran bıraktığını belirtti. Gerçekleştirdikleri yürüyüşte bolca fotoğraf çektiklerini, çektikleri fotoğrafları farklı platformlarda yayınlayarak Bitlis’in güzelliklerine dikkat çekeceklerini kaydeden Müftügil, Bitlis’in güzelliklerinin kelimelerle ifade etmenin mümkün olmadığını, bu güzellikleri yerinde görmenin en doğru karar olacağını ifade etti.

Yapılan doğa yürüyüşü etkinliğinin ardından Tatvan ilçesine gelen Sabite Müftügil, Fatih Özdemir ve Güner Özdemir’den oluşan heyet üyeleri, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasına (TATSO) bir ziyaret gerçekleştirdi. TATSO’nun kendilerine göstermiş olduğu ilgi ve alakadan ötürü teşekkürlerini ileten heyet üyeleri, Bitlis ile ilgili yapılacak her çalışmada TATSO ile işbirliği içinde çalışmaya hazır olduklarını ifade ettiler.

TATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. TATSO olarak Bitlis ve ilçelerine yönelik şimdiye kadar birçok çalışma yürüttüklerini, bundan sonra da işbirliği içinde yürütülecek her çalışmanın kendilerine güç katacağını gibi memnuniyet duyacaklarını kaydeden Şahin, Bitlis’e yönelik yapılacak her çalışmanın yanında yer almaya hazır olduklarını ifade ettiler.