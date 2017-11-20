Doğu Anadolu Başkanlar Kurulu Bölge Toplantısı sona erdi

Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DGF) tarafından Tatvan’da düzenlenen 3 günlük Doğu Anadolu Başkanlar Kurulu Bölge Toplantısı kapsamında, Tatvan ilçesindeki bir restoranda protokol üyelerinin katılımıyla yemek programı düzenlendi. Sohbet havasında geçen programda kısa bir konuşma yapan Bitlis Vali Yardımcısı Murat Kütük, Tatvan’da böyle önemli bir organizasyonun yapılmasının oldukça önemli olduğunu belirterek, program vesilesiyle bölgede görev yapan gazetecilerin Bitlis ve ilçelerini görme ve tanıma fırsatı bulduğunu ifade etti.

Böyle bir organizasyonun Tatvan’da gerçekleştirilmiş olmasını oldukça önemli bulduklarını ifade eden Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ise, gerek tanıtım noktasında ve gerekse kamuoyunu bilgilendirme anlamında her zaman basınla sıkı diyaloglar içerisinde olduklarını dile getirdi. Gazetecilik, basın ve yayın faaliyetlerini önemsediklerini kaydeden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, ilçede düzenlenen ve bölge gazetecilerinin ve gazeteciliğinin sorun ve sıkıntılarının masaya yatırıldığı toplantının da hayırlara vesile olmasını diledi.

Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DGF) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy da, programa katılımlarından ötürü protokol üyelerine teşekkürlerini ileterek, Bitlis Gazeteciler Cemiyetinin ev sahipliğinde Tatvan’da çok güzel ve bir o kadar verimli 3 gün geçirdiklerini söyledi. Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonunun çalışmaları ve Tatvan’da düzenlenen Doğu Anadolu Başkanlar Kurulu Bölge Toplantısı ile ilgilide bilgi veren DGF Başkanı Özsoy, toplantıda bölge gazetecileri ve gazeteciliğinin sorun ve sıkıntılarını masaya yatırdıklarını ifade etti. Toplantının oldukça verimli geçtiğini kaydeden Özsoy, misafirperverlik ve yakın ilgiden dolayı programın ev sahipliğini yapan Bitlis Gazeteciler Cemiyetine teşekkürlerini iletti.

Düzenlenen programa Bitlis Vali Yardımcısı Murat Kütük ve Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DGF) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özcan Çiriş ve yönetim kurulu ile üyeleri, Genç İşadamları Bitlis Şube Başkanı Cengiz Şahin, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Meclis Başkanı İhsan Bakırhan ve bölge illerinden gelen gazeteciler cemiyeti başkanları katıldı.