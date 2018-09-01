Doğu Anadolu’nun birbirinden lezzetli peynirleri Bitlis’te buluştu

Bitlis Peynir Fuarı" ile Bitlis’in Tatvan ilçesinde sergilendi.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından organize edilen ve 9 ilden 33 çeşit peynirin yer aldığı 2 gün sürecek olanan "1. Bitlis Peynir Fuarı" açıldı. Açılış öncesi Tatvan’a davet edilen sosyal medya fenomenler Tatvan sahilinde büryan yedikten sonra açılışa katıldı. Tatvan Belediyesi Kongre ve Sergi alanında gerçekleştirilen açılışa Tatvan Kaymakamı M. Ali Özkan, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Türk yemek uzmanı ve yazarı Sahrap Soysal, Instagram fenomenleri, blogerlar ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, “Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerine göre, 200’e yakın peynir çeşidi bulunan Türkiye, yılda 661 bin ton peynir üreterek 150 milyon dolarlık ihracat geliri sağlıyor. Buna karşılık Konya’dan biraz büyük olan Hollanda’nın yılda 890 bin tonluk peynir üretimi, 3.5 milyar dolarlık da ihracat geliri var. Dünya peynir ihracatında ise Almanya’nın ardından ikinci sıradalar. Fransa ise dünya liginde 3. sırada. Yani çok fazla peynir çeşidi olmayan Almanya 3,7 milyar dolarlık ihracatla birinci, iki-üç çeşit peyniri olan Hollanda ikinci iken, 200’e yakın peynir çeşidi ile Türkiye 22. sırada. Toplam ihracat hacmimiz ise 200 milyon dolar bile değil. Bizler daha çok üretimi artırıp ülkeye döviz getirmek zorundayız. Buradan hareketle Doğu Anadolu’daki peynir üreticilerini tek çatı altında toplayarak, bölgeye hareketlilik ve canlılık getirmeyi amaçlıyoruz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra konuşan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ise, Tatvan’da 50 yıllık bir fuar geleneğinin olduğunu, ancak fuarı yapacak bir binalarının olmadığını belirtti. Aksoy, "DAKA tarafından Tatvan Belediyesine inşa edilen bu fuar ve kongre merkezinin sadece yılda bir kez Tatvan Doğu Anadolu Fuarı için değil, mesleki diğer fuarlara da ev sahipliği yapmasını istedik. Bugün burada peynir alanında açılan fuar bunun bir başlangıcıdır” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından ‘1. Bitlis Peynir Fuarı’ kesilen kurdelanın ardından açıldı. Açılışta Tatvan halkoyunları ekibi de bir gösteri sundu. Program sunumların yapılması ve peynir standlarının gezilmesi ile devam etti. 2 gün sürecek peynir fuarına, fuara Bitlis’ten 12, Hakkari’den 7, Van’dan 4, Muş’tan 4, Kars’tan 2 ve Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Bingöl illerinden olmak üzere toplam 33 üretici katıldı.