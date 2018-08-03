Doğu Anadolu’nun peynirleri Tatvan’da buluşacak

Yöresel ürünlerin kırsal turizme ve bölgesel kalkınmaya etkisini ortaya çıkarmak amacıyla 1- 2 Eylül tarihleri arasında Tatvan Belediyesi Fuar ve Sergi Alanında düzenlenecek olan etkinliğe Bitlis ve ilçelerinin yanı sıra Van, Hakkari, Muş, Ağrı, Bingöl, Batman ve Siirt gibi çevre illerden de katılım sağlanacak. Ayrıca; iki gün devam edecek olan etkinlik kapsamında katılımcı firmaların kurumsal kapasitelerini arttırmalarına olanak sağlayacak paneller ve yerel değerlerin gün yüzüne çıkarılması amacıyla “Ev yapımı peynir” kategorisinde bir yarışma düzenlenecek. Öte yandan, Türkiye’den önemli satın almacılar, gurmeler, şefler, basın ve sosyal medya fenomenleri bir araya gelerek aynı zamanda yöresel ürünlerin kırsal turizme ve bölgesel kalkınmaya etkisi ortaya konmuş olacak.

Düzenlenecek olan etkinliğin önemine vurgu yapan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, etkinlik ile lezzetiyle damaklarda eşsiz bir tat bırakan Doğu Anadolu bölgesinin çeşit çeşit peynirlerinin Tatvan’da buluşacağını söyledi. DAKA tarafından düzenlenecek olan etkinliğe Tatvan Kaymakamlığı, Tatvan Belediyesi, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası ve diğer ilgili kurumlarla birlikte gereken desteği sağlayacaklarını ifade eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, “Tatvan olarak, Tatvan Belediyemiz tarafından 1-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Sanayi ve Ticaret Fuarı Kültür Sanat Festivali’nin ardından bu yıl ilk defa düzenlenecek olan “Doğu Anadolu Peynirleri Bitlis’te buluşuyor” etkinliğine ev sahipliği yapmış olacağız. Bu manada ilçemiz ev sahipliğinde düzenlenecek olan bu etkinliğe ilimiz ve ilçelerimizin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de yoğun bir katılım ve ilgi bekliyoruz. Gerekli ilgi ve katılımın sağlanması noktasında da Tatvan Kaymakamlığı, Tatvan Belediyesi, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası ve diğer ilgili kurumlarla birlikte gereken desteği sunacağız” dedi.

Peynircilik sektörünün bölgede oldukça önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yapan Kaymakam Özkan, etkinlik sayesinde bölgedeki peynirlerin tüm Türkiye’ye tanıtılmasına imkan sağlanmış olacağına dikkat çekerek, “Bölgemizde tamamen doğal yöntemlerle yapılan çeşit çeşit ve bir o kadar lezzetli peynirler bulunmaktadır. Bu etkinlik sayesinde tüm bu lezzetler ilçemizde buluşmuş olacak. Bu sayede de hem bölgedeki peynir çeşitleri tanınmış olacak hem de bu sektörde faaliyet gösteren firmaların kurumsal kapasitelerini arttırmalarına olanak sağlanmış olacak. Etkinlik kapsamında ayrıca, katılımcı firmaların kurumsal kapasitelerini arttırmalarına olanak sağlayacak paneller ve yerel değerlerin gün yüzüne çıkarılması amacıyla “Ev yapımı peynir” kategorisinde bir yarışma düzenlenecek. Bu manada bakıldığında bu etkinlik ilçemiz için oldukça bir etkinlik olmuş olacaktır. Bu vesileyle etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta DAKA olmak üzere, diğer tüm kurum ve kuruluşlara ayrıca destek ve katkı sunan herkese teşekkür ediyor, ilimiz ve ilçelerimiz başta olmak üzere çevre il ve ilçelerimizdeki bu sektörde faaliyet gösteren herkesi etkinliğe katılmaya devam ediyorum” diye konuştu.