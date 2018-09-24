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Dolara ve orantısız zamma inat indirim

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Ahlat ilçesindeki baston ustası Refa Gökbulak, son dönemde dolar kurundan dolayı yaşanan artış ve bazı haksız zamlara tepki göstermek amacıyla yüzde 15 indirim uyguladı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Ahlat ilçesindeki baston ustası Refa Gökbulak, son dönemde dolar kurundan dolayı yaşanan artış ve bazı haksız zamlara tepki göstermek amacıyla yüzde 15 indirim uyguladı.


Baba mesleğini Ahlat ilçesinde 30 yıldır sürdüren Gökbulak, birçok firmanın doları bahane ederek ürünlerine yüzde 300'e kadar zam uygulamasına tepki göstererek, yapmış oldukları el emeği göz nuru ürünlerini yüzde 15 indirim uygulayarak satışa çıkardıklarını söyledi.


Gökbulak, "Baba mesleğimiz olan bastonculuğa 30 yıldır devam ediyorum. Emperyalist devletlerin oyuncağı olmuş birçok firma, maalesef yüzde 100, yüzde 200, hatta yüzde 300 ürünlere zam yapmaktadır. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bizlerde üreticiyiz ve 1 yıldır zam yapmamışız. Bu zamlara ve doların yükselişine inat yapmış olduğumuz ürünlere yüzde 15 indirim uygulayacağız. Bizler devletimizin, milletimizin, bayrağımızın ve liderimizin yanındayız. Duruşunu bozmayan bu millete kimse diz çöktürtemeyecektir" dedi.

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