Dolu yağışı ekili alanlara zarar verdi

Hizan ilçesine bağlı Aladana köyü Yedikardeş mezrasında bir saat boyunca yağan dolu sonrası etraf beyaza bürünürken, ekili alanların büyük zarar gördüğü belirtildi. Yedikardeş mezrası sakinlerinden Nedim İnan, dolu sebebiyle köyde hayatın durduğunu belirterek, “Yaklaşık bir saate yakın yağdı ve dolunun yerdeki kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Yol, su rezervlerimiz, hayvan otlakları, yüzlerce arımız, tarlalarımız, ekinlerimiz yok oldu. Yağan doludan sonra sel meydana geldi, kadınlarımız ve çocuklarımızı kurtarmak için seferber olduk. Devletimizden ve yetkililerden yardım talep ediyoruz. Vatandaşlarımız şu anda çok zor durumda. Şu anda bitki örtümüz, bağ bahçemiz tamamen yok oldu ve en önemlisi yüzlerce arımız telef oldu. 500’den fazla arımız vardı ama ne yazık ki şu an yarısından fazlası öldü.