Domates güvesine karşı feromon tuzaklar kuruldu

İl müdürlüğü teknik personellerince ürün kaybına yol açabilen domates güvesinin popülasyonunu tespit etmek ve zirai mücadelenin zamanını belirlemek amacıyla feromen tuzakları kuruldu. Bitlis’teki domates üreticilerine feromon tuzak desteği sağlamak üzere Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerindeki domates üretim alanlarında feromon tuzaklarının kurulumu gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Asak, “Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz’da yaklaşık 30 bin dekar alanda yemeklik domates ekimi yapılıyor. Domates güvesine karşı tuzaklar kurduk. Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi arttırmak için hastalık ve zararlılarla yabancı otlara karşı kontrollerimizi sürekli yapmak zorundayız. Domates güvesi bunların en önemlileri arasındadır. Buraya kurduğumuz tuzaklarımızın içinde domates güvesini çeken maddeler mevcuttur. Tuzağa yapışan zararlılar, belli bir sayıya geldiği zaman da zirai ilaçlamamızı yapıyoruz” dedi.