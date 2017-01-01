BİTLİS (İHA) – Bitlis’teki Nemrut Kayak Merkezinde Sarıkamış şehitlerini anmak için 8 Ocak Pazar günü yürüyüş ve bayraklı kayak gösterileri düzenlenecek.

Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Sarıkamış şehitlerinin 102. yıl dönümünde Bitlis olarak Nemrut Kayak Merkezinde bir dizi aktivite düzenleyeceklerini söyledi. Vali Çınar, “Kars Sarıkamış şehitlerimizin yıl dönümü münasebeti ile bizlerde binlerce şehidimizi unutmama ve unutturmamak adına karı ve kışı da değerlendirerek yürüyüş ve bayraklı kayak gösterileri düzenlemeyi planlıyoruz. 102 yıl önce Sarıkamış’ta donarak şehit olan binlerce evladımızı şükran ve minnetle anıyorum” diye konuştu.